Caminhos da Água – Sete concelhos do Médio Tejo com programação cultural de Verão

Começa esta quinta-feira a iniciativa cultural “Caminhos da Água” que vai trazer várias propostas artísticas e culturais a sete municípios do Médio Tejo. A iniciativa é da Comunidade Intermunicipal e é a segunda de uma série intitulada “Caminhos”. A primeira decorreu em Abril e chamou-se “Caminhos do Ferro”. Em outubro realiza-se o “Caminhos da Pedra”. Nesta programação de julho, entre dias 13 e 16, as muitas iniciativas de teatro, dança, música, novo circo e percursos artísticos acontecem em Abrantes, Alcanena, Constância, Ferreira do Zêzere, Mação, Sertã e Vila de Rei. A programação inclui o que se chama de “percursos artísticos”, que foram concebidos pelos criadores convidados e ajustados aos locais onde podem ser vistos. Pode ver percursos artísticos realizados por Luís Carmelo (em Mação na Capela do Calvário, esta quinta às 10h mas que permanece no mesmo local e à mesma hora na sexta e sábado), de Tiago Correia (no posto de Turismo de Ferreira do Zêzere, às 10h de quinta e com continuação até domingo, mas também no posto de turismo de Dornes às 16h, com repetição nos restantes dias), de Marina Palácio (em Abrantes, na Praça Raimundo Soares, às 11h), de Ana Trincão (no posto de turismo de Constância, às 17h), de Susana Gaspar (às 16h, em Alcanena, na praia dos Olhos de Água, de quinta a domingo); pode ainda ver teatro de rua em Abrantes, com o espetáculo “Carripana” do projeto Lama, esta quinta às 11h na Praça Raimundo Soares e às 17h30 na piscina municipal, e às 17h de domingo, na Praia Fluvial do Lago Azul em Ferreira do Zêzere; ao nível do teatro, há ainda o espetáculo “Olo, um solo sem s” (Abrantes, sábado e domingo às 17h30 no cineteatro); há também novo circo com o espetáculo 1,5º C do projeto Erva Daninha (em Mação, na praia fluvial do Carvoeiro, às 18h30 de quinta e às 11h de sexta em Alcanena, nos Olhos de Água); na área da dança, destaque para o espetáculo “Human Brush”, de Vicente Glowinski (em Abrantes, na quinta às 22h, na Praça Raimundo Soares; no sábado, as 22h, na Quinta D. Maria em Montalvo; ao nível da música grande destaque para o concerto de Capicua, na Sertã no sábado às 17h30; mas pelo distrito há música com “Concerto para Estrelas” do Teatro do Frio (Constância, no Centro Ciência Viva na sexta às 22h), com “Birds Are Indie” (em Dornes, na sexta às 21h30), com Lavoisier (na Gruta da Avecasta em Ferreira do Zêzere), com Contatinas (no sábado em Mação, às 18h30, em Minde no domingo, no Museu Roque Gameiro às 10h30 ); ainda na dança regressa à região o “Baile dos Candeeiros” (na sexta às 22h3 em Mação; no sábado, às 22h no Jardim das Lagoas em Alcanena). Detalhes dos espetáculos para ver no site caminhos.mediotejo.pt. Espetáculos com entrada livre. Toda a PROGRAMAÇÃO EM DETALHE