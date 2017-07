Falta de campos – União de Santarém suspende escalão de formação e adia regresso do futebol feminino

A União Desportiva de Santarém anuncia em comunicado a suspensão de um escalão de futebol de 11 e o adiamento do regresso do futebol feminino. Em causa, a falta de campos de futebol para os atletas treinarem. “Urge pôr termo a esta situação calamitosa e resolver a questão estruturalmente, satisfazendo não apenas um clube, mas todos aqueles que se dedicam a formar e enquadrar os jovens scalabitanos”, refere a UDS no comunicado.

A UDS salienta que o campo Chã das Padeiras, “em relva natural, está muito condicionado pelas condições climatéricas ocorridas durante a época desportiva. Em função da adversidade das mesmas, treinos são suspensos e não realizados ou, treinos são apenas realizados em partes do campo menos danificadas quando não atrás das balizas”. Segundo o comunicado, de acordo com os tempos de ocupação “permitidos” apenas seria possível à UDS ter uma única equipa em competição.

No entanto, a UDS afirma que “tem resistido a esta fatalidade e, colocando em causa a qualidade da sua formação, não abdicou de ter todos os escalões de formação e equipa de seniores na época que ora findou, nomeadamente, nos escalões de Traquinas, Benjamins, Infantis, Iniciados, Juvenis, Juniores e Seniores”.

No comunicado, a UDS lança um “alerta a todos os agentes públicos e políticos para a situação das infraestruturas desportivas do concelho. Esta situação, aliás, está excelentemente retratada no livro “O futebol no Distrito de Santarém-Infraestruturas Desportivas”, que resultou de estudo de Pedro Raposo, Alfredo Silva e André Pereira e do apadrinhamento oportuno e meritório da Associação de Futebol de Santarém. Este estudo merece uma análise e uma reação”.

A UDS considera que “atualmente todo o parque desportivo de Santarém é deficiente: o Campo Chã das Padeiras necessita de ser totalmente requalificado (relva, bancadas, bar, etc.), e são indispensáveis campos de relva sintética de apoio; A oferta da Escola Agrária já é insuficiente para a procura que tem e as condições para acolher o público são impróprias; O campo da Ribeira de Santarém nem condições para receber adeptos tem; O campo da Escola Prática de Santarém (investimento feito pelo clube) já é insuficiente para as necessidades de formação do rubgy”.

Em conclusão, a UDS sublinha que “qualquer concelho limítrofe tem melhores condições para a prática desportiva que Santarém. Todos os fins-de-semana somos visitados por clubes e adeptos de outros concelhos e a imagem que damos de uma capital de distrito não é digna”.

Acontece, porém, que não é só a UDS que tem carência de infraestruturas desportivas. Neste momento, quatro clubes e centenas de crianças disputam “horas” de ocupação de um campo sintético para fazer face às suas necessidades de treino. Para a UDS, “estamos perante uma situação lamentável que coloca involuntariamente os clubes uns contra os outros e a disputar cegamente uma necessidade que é de todos”. No comunicado, a UDS defende que “não devem existir crianças de primeira ou de segunda, consoante vistam a camisola de um clube ou de outro. Em especial, se o investimento e o património são públicos”. O comunicado da UDS sublinha ainda que “não desejamos infraestruturas desportivas apenas para a UDS: a cidade, o concelho, uma capital de distrito merece mais condições de trabalho. Os clubes merecem mais e melhor”.