Pedro Ribeiro recandidata-se ao Cartaxo pelo PS e tem casa cheia na apresentação

O atual presidente da Câmara do Cartaxo, Pedro Ribeiro, recandidata-se ao cargo pelo PS e teve casa cheia no Centro Cultural do Cartaxo na apresentação da candidatura. Pedro Ribeiro falou da situação difícil que encontrou na Câmara, tanto a nível financeiro como a nível de organização dos serviços e de manutenção de equipamentos e espaços públicos. Apresentou a redução de 82% nas dívidas a fornecedores e disse que a dívida de dezembro de 2016 da autarquia é de 4 milhões de euros. Num discurso em que prestou contas da atividade municipal do executivo, Pedro Ribeiro avançou também com alguns dos projetos que quer implementar no próximo mandato, nomeadamente, relançar a marca “Cartaxo, capital do vinho”, na requalificação de estradas, na aposta em mais espaços verdes, na aposta em voltar o concelho para o rio Tejo, entre outros.

Como candidato à Assembleia Municipal, o PS apresenta Augusto Parreira. Os cabeças de lista às freguesias são Délio Pereira (Cartaxo e Vale da Pinta), Vasco Casimiro (Vila Chã de Ourique), Mário Silva (Pontével), Margarida Abade (Valada), José Belo (Vale da Pedra, e João Nunes (Lapa e Ereira).

A Comissão de Honra de Pedro Ribeiro é composta por nomes como Marco Chagas (antigo ciclista), Pedro Gil (enólogo Adega do Cartaxo), Rui silva (atleta), Joaquim Mendonça (presidente da Universidade Senior), Luís Rato (empresário da Verso Move), entre outros.

A lista à Câmara Municipal ainda não foi aprovada nos órgãos do partido e por isso só será divulgada dentro de duas semanas.