Tiro – Equipa da CB Santarém é campeã nacional de Field Target

Na quinta e última prova do Campeonato Nacional de Field Target, que teve lugar em Quiaios, Figueira da Foz, a equipa da CBS – Casa do Benfica de Santarém sagrou-se campeã nacional. Na classe Springer, Bruno Silva classificou-se em 3º lugar com 30 acertos, Gonçalo Cândida classificou-se em 8º lugar com 25 acertos, Augusto Ferreira classificou-se em 10º lugar com 23 acertos e Manuel Silva classificou-se em 13º lugar com 17 acertos. Na classificação final do campeonato, a equipa da CBS conquista o título de Campeã nacional com 590,42 pontos, sendo máximo nacional. Individualmente Bruno Silva é Vice-Campeão com 297,37 pontos num total de 116 acertos. Gonçalo Cândida obteve o terceiro lugar ,com 282,15 pontos, num total de 110 acertos. Manuel Silva Obteve o 5º lugar, com 272,01 pontos e 106 acertos. Augusto Ferreira classificou-se em 9º lugar, com 223,61 pontos e 83 acertos.