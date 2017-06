Futebol – Riachense muda a agulha e tem novo treinador

Há duas épocas, o Atlético chegou à final da Taça do Ribatejo (perdida para o Fazendense) e na última época ficou em segundo lugar, assegurando um lugar na primeira eliminatória da Taça de Portugal na próxima época.

Terminada esta era, Mário Nelson foi treinar o Ouriense e o presidente deu lugar a uma comissão administrativa encabeçada por Ricardo Faria, num cenário de falta de candidaturas a uma nova direcção.

Toda uma nova filosofia está a ser orientação na preparação da nova época desportiva, nomeadamente pelo ressurgimento das extintas camadas jovens e o saneamento das contas.

A fragilidade das contas do clube, com um passivo global estimado em cerca de 20 mil euros, é a principal preocupação da comissão, que tem como objectivo reduzir esse passivo a zero durante o ano de mandato. Para isso, conta aumentar o número de sócios pagantes, realizar iniciativas diversas com o objectivo de angariar fundos e também angariar mais publicidade para o campo de futebol.

Para o futebol jovem está perspectivado, para já, um grupo de quarenta praticantes nos escalões mais jovens (traquinas e escolinhas). Os outros escalões regressarão ao clube alvi-negro conforme o ‘andar da carruagem’.

Quanto ao futebol sénior, o departamento está entregue a Carlos Lopes, Paulo Monteiro, Luís Amado, João Simões e Manuel Santos. Os parcos recursos do clube e a dificuldade para gerar receitas levam a comissão a querer constituir uma equipa com menos pretensões desportivas que a de anos anteriores, sendo o objectivo constituir uma equipa a custo zero.

O comando técnico será entregue a Vítor Serra, um treinador orientou no passado o Torres Novas (enquanto adjunto de João Henriques), o Assentis e tem colaborado nas camadas jovens do CADE (juvenis e juniores) e que, coadjuvado por Miranda, aceitou o difícil desafio de ‘fazer omeletas sem ovos’.

Apesar das dificuldades impostas, o plantel vai começando a ganhar forma e alguns jogadores já rubricaram o compromisso, como Luís André, Miguel Rito e Leonardo (já estavam no clube), Diogo Madeira (ex-júnior Atalaiense), Ricardo Lopes (ex-júnior Torres Novas), João Sá, Emanuel e Edu (ex-Torres Novas). Mais quatro jogadores do Atlético nas últimas temporadas poderão assinar em breve, nomeadamente Paulito, Marco Gomes, Leandro, João Alves e Gonçalo Santos.

Do forte conjunto de atletas que compuseram o plantel do ano passado, apenas superado na classificação pelo campeão Coruchense, a grande maioria já desandou, como são os casos de Persi Mamede, o melhor marcador do campeonato, que assinou pelo U. Almeirim, ou aqueles de Filipe Pereira, Tiago Prates, Freitas, Carlos Nabais (guarda-redes) e Júlio Batista, que rumaram todos a Mação, onde vão encontrar outros nomes que fizeram história em Riachos, como Saúl e Bruno Lemos. Bruno Araújo, por sua vez, já acertou o regresso às fileiras do U. Tomar, tal como o guarda-redes Fábio Silva. Outros há que não se sabe ainda que clube irão representar mas que, seguramente, não ficam em Riachos, como é o caso de Dino, Soma, Bernardo Martins, Fábio Dâmaso e Moleiro.

Os treinos começam a 15 de Agosto e o primeiro compromisso é a eliminatória da Taça de Portugal, marcada para 4 de Setembro.

Colocar um relvado sintético no lugar do natural ou num campo secundário?

Ao longo de cerca de um mês, uma comissão informal de sócios recolheu cerca de 900 assinaturas numa petição que foi, na semana passada, entregue ao presidente da Câmara, Pedro Ferreira. O objectivo é que o município patrocine a instalação de um relvado sintético que permita a prática do futebol pelas camadas jovens, intento que foi imediatamente transformado em promessa do presidente da Câmara: o concurso será lançado este ano para construir no princípio de 2018.

Ficou por estabelecer definitivamente o local onde será implantado o sintético: se vai substituir o relvado natural do estádio Coronel Mário Cunha ou se será colocado no pelado dos Casais Castelos, onde jogavam as camadas jovens há uns anos, até que o apelo e a ‘concorrência’ dos sintéticos dos clubes dos concelhos vizinhos tornaram completamente obsoleto. Esta decisão está agora dependente da comissão de sócios que promoveu a petição.Vitória Clube de Santarém (e, certamente, para o futsal distrital), que pela primeira vez se superiorizou a um oponente da poderosa e dominadora AF Lisboa em provas oficiais.