Campo de férias de futebol em Almeirim

O estádio municipal D. Manuel de Mello, em Almeirim, vai acolher o “Futebol em Férias” a partir do dia 3 de julho, programa destinado a aperfeiçoar a evolução técnica e tática de jovens futebolistas durante as férias de Verão. As inscrições para este campo de férias, que terá uma duração de cinco semanas, pode ser feita na tasquinha do União Futebol Clube de Almeirim (UFCA), durante as festas da cidade, no jardim da biblioteca municipal da cidade.