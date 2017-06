Santarém – “Verão In.Str” está de volta com programa cheio para todos

O Centro Histórico de Santarém prepara-se para receber a terceira edição do projeto “Verão In.Str… é um espanto!”, com programação entre os dias 21 de junho e 23 de setembro. Já na noite de sexta-feira, às 22h, atuam as bandas Conjunto!Evite e Stone Dead, naquele que será o primeiro de vários concertos de música ao vivo, organizados pelo coletivo Cartaxo Sessions, que até agora aconteciam regularmente no Centro Cultural do Cartaxo. As Cartaxo Sessions passam a realizar-se na Praça Visconde Serra do Pilar (Praça Velha/Largo de Marvila) ao longo desta iniciativa. Esta atividade surge associada ao Reverence Santarém, festival que se realiza na Ribeira de Santarém a 8 e 9 de setembro. Também na noite de 23 de junho, sexta-feira, após as 22h, há Serenata Monumental, a cargo do Grupo de Guitarras e Canto de Coimbra, no Largo do Seminário. No sábado, a partir das 10h30, realiza-se o primeiro desfile etnográfico pelas ruas do centro histórico de Santarém, denominado In.Tradição, com o apoio da delegação regional do INATEL e com a participação do Rancho Folclórico do Bairro de Santarém, Fontainhas e Grainho. Neste dia, no Palácio Landal, entre as 10h e as 12h30, há um workshop de “Iniciação ao Urban Sketching” com orientação do artista plástico João André e organização do coletivo Ribatejo Sketchers. Também no sábado, a partir das 11h, há aulas de yoga no Jardim das Portas do Sol, e animação para pais e filhos, uma ação organizada e patrocinada pela Decathlon. Ainda no dia 24 de junho, às 16h00, prossegue o 3.º Ciclo de Órgão de Santarém, este ano dedicado ao “canto gregoriano e o órgão em Portugal”. A Catedral de Santarém, na Praça Sá da Bandeira (Largo do Seminário), recebe um concerto “Da Idade Média ao Romantismo”, com a participação Schola Cantorum da Catedral de Santarém, e Daniel Oliveira no órgão. A partir das 21h30, o Teatro Taborda, no Círculo Cultural Scalabitano, abre as portas para receber um concerto com o Coro do Círculo Cultural Scalabitano com Diana Rego. A finalizar este dia, às 22h, está há festival de folclore “Da Aldeia à Cidade”, dinamizado pelo Rancho Folclórico de Vila Nova do Coito, no Largo do Seminário. No domingo, entre as 10h e as 17h, realiza-se o primeiro encontro de Urban Sketchers “Vamos Desenhar Santarém”, organizado pelo coletivo Ribatejo Sketchers. No dia 28, quarta-feira, às 22h, na Ribeira de Santarém vai poder assistir à reposição do espetáculo de abertura do projeto “Verão In.Str… é um espanto”, “Nervos de Papel”. Trata-se de uma performance de rua encenada pelo Veto Teatro Oficina, com a participação de alunos do curso de Artes do Espetáculo/Interpretação da Escola Secundária Ginestal Machado.