Natação – CN Torres Novas sobe ao pódio em três campeonatos

Os atletas do CNTN-Clube de Natação de Torres Novas conseguiram excelentes resultados no Torneio Inter-Regional Especialista, no VI Torneio do Circuito de Cadetes, e no Campeonato Nacional de Natação Adaptada.

O “Especialista 2016.17” decorreu em Rio Maior, no dia 17, com 340 nadadores em representação de 29 clubes de 4 associações distritais que tornaram a edição de 2016.17 do “Especialista” uma das mais concorridas de sempre.

Margarida Morais venceu a categoria de bruços Infantil, fixou novo recorde distrital nos 50 bruços e recorde CNTN da categoria e ABS nos 200 bruços.

Carolina Neves venceu na categoria Júnior em Livres, fixando recordes Distritais nos 100 e 200 livres e recorde CNTN Júnior e ABS nos 50 livres!

João Calado venceu o Especialista Juvenil de Mariposa com excelentes registos e experiências muito positivas na gestão de esforço.

Afonso Rosa foi o Especialista Júnior em Costas apesar de competir condicionado, e esperamos que volte rapidamente a poder treinar sem limitações.

Paulo Vakulyuk em Costas na categoria de Infantil (fixou recordes CNTN nos 50 e 200 costas), Inês Ramos também em Costas mas na categoria Juvenil (recorde CNTN da categoria e ABS), Beatriz Reis em mariposa na categoria Júnior, Miguel Frade em Bruços na categoria de Júnior e José Luz em Livres também na categoria de Júnior foram os nadadores que subiram ao pódio neste Torneio e fizeram do CNTN o clube com mais “Especialistas” e presenças no pódio do distrito e 2º mais representado apenas atrás do CFB.

No dia 18, em Santarém e com a presença de 131 nadadores em representação de 12 clubes, a última etapa do Circuito de Cadetes da ANDS da época 2016/17 resultou em festa rija para os do CNTN que venceram o circuito desta época

Também no Campeonato Nacional de Natação Adaptada, Flávio Santos, do CNTN, alcançou recordes pessoais nas 4 provas que nadou, ficando em 3º nos 100 costas e em 4º nas restantes. O torneio contou com 168 nadadores em representação 32 clubes sendo ainda de referir a presença de nadadores de Espanha, Malásia e Turquia.

No próximo dia 24, a encerrar a época vai realizar-se o “VIII Festival de Cadetes de Torres Novas”, evento organizado pelo CNTN que pretende que seja um momento de competição e diversão.