Matrioskas bem torneadas em Pernes

A Gradirripas, indústria de torneados de Pernes, alcançou fama nacional com as tábuas de cozinha que produz para o chef Jamie Oliver. Seguiram-se as encomendas dos principais chefs e restaurantes portugueses. Agora foi a vez da Federação Portuguesa de Futebol reconhecer o trabalho de artesão desta empresa e encomendar-lhe um lote de bonecas tradicionais russas, as matrioskas, que ofereceu aos jogadores da Selecção Nacional aquando da sua partida para a Rússia, para a disputa da primeira Taça das Confederações. Uma destas bonecas foi também oferecida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. As bonecas foram pintadas por 10 artistas portugueses com vários símbolos de Portugal e foram fabricadas em dois tamanhos, num total de 80 peças, torneadas em madeira de pinho bravo.