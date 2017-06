A livraria infantil “Aqui há Gato” é a terceira livraria preferida do país, numa distinção da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros de acordo com uma votação de leitores. A livraria, situada no centro histórico de Santarém, dedica-se exclusivamente à literatura infantil, tem um tamanho reduzido mas todos os fins-de-semana realiza atividades, horas do conto e sai fora de portas para promover a leitura. A livraria recebeu o prémio durante a Feira do Livro de Lisboa. Neste espaço existe a famosa mascote, a gata Maçaroca, que acompanha este projeto que dura há já 10 anos.