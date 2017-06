Festas de Cartaxo, Almeirim e Abrantes suspensas nos três dias do luto nacional

A Câmara do Cartaxo pediu à Associação Gentes do Cartaxo para suspender as festas da cidade pelo período do luto nacional, que dura até terça-feira. As festas são retomadas na quarta-feira e prolongam-se até sábado. Confira o programa: Quarta-feira, 21, haverá música popular portuguesa com o grupo do AAC “Os Cartaxinhos”, às 20h00, seguiondo-se uma noite de fados. A partir das 22h30, realiza-se mais uma entrada e largada de toiros e a terminar a jnoite o espetáculo de Rui Saraiva a partir das 23h00; Quinta-feira, dia 22, o destaque vai para a demonstração de atividades do Ateneu Artístico Cartaxense, às 21h00, seguindo-se uma largada de toiros às 22h30. A terminar a noite, o espetáculo do grupo LF Music; Sexta-feira, dia 23, o programa começa às 22h00, com mais uma Mesa de Tortura seguida de entrada e largada de toiros. O espetáculo da noite vai estar por conta da conhecida banda Xeques Orquestra; Sábado, 24, dia do Padroeiro do Cartaxo, S. João Baptista, último dia de festas, o programa começa às 17h30 com uma largada de vacas, seguindo-se a eucaristia às 20h00 seguida de procissão pelas ruas da cidade. Às 22h00 realiza-se o último espetáculo da Mesa da Tortura, e a última entrada e largada de toiros nas ruas. Pelas 23h00 começa o espetáculo de Pedro Syl Tour 2017, que continuará a aquecer pela noite dentro, com intervalo apenas para o espetáculo de fogo de artifício, agendado para a 1h30.

Em Almeirim, a autarquia decidiu cancelar os concertos, os ranchos, marchas e as picarias durante os dias de luto nacional, mantendo contudo a possibilidade de as associações e outras entidades que têm tascas/barraquinhas de decidirem se querem ou não manter esta parte da festa em funcionamento. “Temos todos consciência que as festas são momentos importantes de angariação de fundos para estas coletividades, algumas que inclusive ajudam em catástrofe como a de Pedrógão. Esta não é uma decisão fácil nem isenta de críticas mas é uma decisão que tinha de ser tomada fosse qual fosse. Estou certo que independentemente da opinião de cada um a compreendem”, escreveu Pedro Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Almeirim, na sua página de Facebook. O programa normal é retomado na quarta-feira.

Em Abrantes, a Câmara Municipal decidiu cancelar todas as atividades musicais do último dia das Festas, no domingo, dia em que atuaria David Antunes e outras bandas, que acederam ao pedido da autarquia. Os concertos deste dia foram reagendados para o dia 30 de junho, na Praça Barão da Batalha. Foi apenas decidido manter abertas as tasquinhas, no Jardim da República, que serviram os jantares. A Câmara de Abrantes apela ainda à população do concelho que queira contribuir com bens alimentares a favor dos bombeiros e restantes agentes da estrutura de proteção civil envolvidos nos combate às chamas em Figueiró e Pedrogão Grande. Água e fruta (preferencialmente maçãs) podem ser entregues no Quartel dos Bombeiros de Abrantes.

Tendo sido determinada a observância de luto nacional, a Bandeira Nacional encontra-se colocada a meia haste nos edifícios municipais.