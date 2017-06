Projeto Incluir – A arte como arma contra o estigma da doença mental

Um grupo de pessoas com doença mental está a frequentar aulas de pintura, desenho, banda desenhada e técnicas artísticas, no âmbito do projeto Incluir, dinamizado pelo departamento de psiquiatria do Hospital de Santarém.

O projeto Incluir – Oficinas para todos e para cada um é alicerçado na criação de oficinas artísticas dinamizadas pelo artista scalabitano João Maria Ferreira.

“O objetivo do projeto é o combate à exclusão social das pessoas com doença mental, de várias formas e fora das paredes do Hospital, formando grupos heterogéneos em juntam elementos da comunidade com as pessoas com doença mental”, afirma a enfermeira Carla Ferreira, da equipa promotora do projeto.

“O projeto funciona em regime de grupo aberto, quatro horas por semana e contempla aulas outdoor em espaços públicos da cidade, onde todos os cidadãos estão convidados a participar”, salienta a diretora do departamento de Psiquiatria do Hospital de Santarém, Dra. Paula Pinheiro.

Este é já o segundo grupo a participar neste projeto, iniciado no ano passado, cujos resultados puderam foram apresentados à comunidade na exposição que esta semana chegou ao fim no Convento de S. Francisco, e que teve como curador o artista Mário Rodrigues.

O primeiro grupo foi constituído por 15 pessoas, nove delas utentes da Psiquiatria do Hospital e os restantes são elementos da comunidade que quiseram aderir a este projeto inovador, que pretende contribuir para a inclusão social das pessoas com doença mental.

“O projeto decorre ao longo de um ano, com momentos de exposição dos trabalhos desenvolvidos, criação de uma escultura que ficará em permanência num espaço público da cidade, e organização das I Jornadas Arte & Inclusão”, adianta a psicóloga Ana Mendes Castelo.

“Tudo isto irá culminar com a publicação e venda de um livro com os trabalhos de todos os participantes, cuja receita reverte a favor da continuidade do projeto nos anos seguintes”, salienta a enfermeira chefe Teresa Massano.

O projeto Incluir, dinamizado pelo Departamento de Psiquiatria e saúde Mental do Hospital de Santarém, foi tornado possível com o financiamento da Fundação EDP – EDP Solidária e os apoios dos parceiros locais.