Futsal – Vitorianos caem de pé após Nacional de sonho

Foi o derradeiro capítulo daquela que foi a melhor temporada de sempre do futsal do Vitória Clube de Santarém: as equipas de juvenis e juniores masculinos do emblema escalabitano, ambas campeãs distritais e vencedoras da Taça do Ribatejo, findaram no último domingo (e novamente a pontuar) a sua participação na Taça Nacional 2016/17, competição na qual atingiram o brilhante patamar da 2.ª fase, um feito histórico para o futsal do concelho de Santarém.

A equipa de juvenis logrou a proeza de estender até à última ronda o sonho do apuramento para o Campeonato Nacional da próxima época, enquanto melhor 2.º classificado de entre os três agrupamentos. O empate (6-6) registado nesta última jornada, em Fiães (Santa Maria da Feira), bastou, de facto, para que a turma de Hugo Frazão e José Schwarz carimbasse o 2.º posto do grupo, atrás do Nogueiró e Tenões (campeões da AF Braga), sendo insuficiente, porém, para o acesso à principal prova nacional. Diante do Juventude de Fiães, numa quadra com dimensões e condições nada consentâneas com o prestígio da prova, os vitorianos registaram mesmo uma das melhores actuações desta fase, acabando por ceder o empate aos anfitriões apenas a 4 segundos do final do encontro. Bernardo Bernardino (2), Miguel Tomé (2), Miguel Garcia e Leonardo Dias apontaram os tentos azuis.

Juniores vencem clube

da AF Lisboa

À mesma hora, mas na Nave Municipal de Santarém, a formação de juniores masculinos sub-20 realizava igualmente a sua última partida nesta edição da Taça Nacional, não acalentando já, porém, esperanças matemáticas de apuramento. Assim, garantir o 3.º posto no grupo e, simultaneamente, engrossar o capital de prestígio do clube na montra nacional eram os objectivos que norteavam o plantel às ordens de Pedro Silva e Pedro Nuno, que cumpriu à risca a missão, vencendo o CF Sassoeiros por 3-1.

Um triunfo histórico para o Vitória Clube de Santarém (e, certamente, para o futsal distrital), que pela primeira vez se superiorizou a um oponente da poderosa e dominadora AF Lisboa em provas oficiais.