Pedro Florindo – “Está tudo a postos para mais umas grandes Festas do Cartaxo”

Pelo segundo ano à frente da Associação Gentes do Cartaxo, a equipa de Pedro Florindo organizou estas festas da cidade do Cartaxo com uma grande aposta nas tradições ribatejanas e na festa brava que leva 35% do orçamento da festa.

Fundada em 2004 para organizar as festas da Cidade e reavivar as tradições do concelho, a Associação Gentes do Cartaxo superou a crise diretiva com a eleição da atual direção, há um ano, que trouxe uma equipa renovada.

Pedro Florindo afirma que este ano já teve mais tempo para organizar as festas da cidade, a começar pela escolha do programa e depois com todo o trabalho de montagem das festas. “Começámos em maio na montagem das tronqueiras das mangas onde se vão realizar as largadas, trabalho que envolveu dezenas de voluntários, algumas noites tivemos 14 pessoas a trabalhar, número deverá aumentar para as dezenas de pessoas que vão estar de serviço aos curros, aos portões das mangas, aos bares e a outras tarefas, durante a realização das festas. Depois será a desmontagem a ocupar de novo as noites e fins de semana dos voluntários.

Com um orçamento de 25 a 30 mil euros, valor estimado das receitas que contam obter nas festas, a organização mantém as entradas livres para os espetáculos – execução para a Mesa da Tortura. Pedro Florindo destaca a excelente colaboração que tem havido entre a Associação, o Município, que garante o apoio logístico às festas, e a União das Freguesias do Cartaxo que concede um apoio financeiro e logístico.