Crédito Agrícola – Debate sobre cooperação na exportação na FNA17

O Grupo Crédito Agrícola traz à Feira Nacional de Agricultura um debate sobre o tema Cooperar para Exportar, no dia 12 de junho, às 16h, na Sala Tejo. A instituição patrocina, mais uma vez, a Feira Nacional de Agricultura, e está presente com um stand em que apresenta a sua oferta de produtos e serviços, quer seja para empresários, quer seja para particulares. O debate de dia 12 é organizado em parceria com a Portugal Fresh e trata-se de um workshop que vai contar, na sessão de encerramento, com Luís Capoulas Santos, ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dia 8 de Junho, através do e-mail comunicacao@creditoagricola.pt Esta é mais uma iniciativa do Grupo Crédito Agrícola para apoiar o sector e o desenvolvimento das economias locais, nomeadamente através da dinamização do negócio da exportação das empresas portuguesas. Com 670 Agências no país, a maior rede do sistema bancário nacional, e capitais exclusivamente nacionais, o Crédito Agrícola é a única instituição financeira cooperativa em Portugal.