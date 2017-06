Futebol – Soccer Scalabis venceu torneio do Amiense Cup

A equipa de sub-8 do Soccer Scalabis participou no torneio de encerramento organizado pela Associação de Futebol de Santarém, tendo empatado 1-1 com o Pernes e perdido 7-2 com o S.L. Cartaxo e 2-0 e com o Benavente.

Já no domingo, mais uma vitória para os Iniciados, na disputa do 5.º e 6.º lugar, por 2-0 em Mação, trazendo assim uma vantagem importante para a segunda mão a disputar no dia 4 de Junho, no Campo da Ribeira de Santarém.

Quanto aos sub-11, conquistaram a Amiense Cup, com uma excelente prestação da equipa que, na fase de grupos, venceu o Moçarriense por 3-0 e empatou com o Caldas por 1-1. Nas meias-finais, a vitória sobre o Mindense por 2-1 levou os scalabitanos à grande final. De novo, uma vitória sobre a Escola Academia Sporting da Marinha Grande, também por 2-1 e o Soccer Scalabis ganhou o torneio. Além da vitória colectiva, destaca-se ainda a conquista de dois prémios individuais, por Martim Almas como melhor guarda-redes, e por Henrique Gonçalves como melhor jogador do Torneio.