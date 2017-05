Zona de perecíveis – Uma fraude chamada ensino vocacional

O tema cai-me nos braços durante uma conversa, em Coimbra, à hora do café domingueiro, num centro comercial que serve de espreguiçadeira à pequena burguesia do meu contexto. Certa colega queixa-se, chorando, das grosserias (impublicáveis) de alunos de um curso vocacional. À notícia da violência, o seu director, diz-me ela, agiu de imediato, como lhe competia: falou com a turma, lembrou-lhes os direitos e os deveres dos alunos, ameaçou-os com punições e, enfim, incentivou-os a melhorar o comportamento em nome do sucesso escolar e da cidadania. Entre parênteses, introduziu uma nota sentimental, referindo o estado sofrido e frágil da docente queixosa, em lágrimas no seu gabinete. No dia seguinte, conta a colega, o inferno regressou: foi recebida com cantilenas jocosas, em que a palavra “chorona” aparecia como mote, refrão & voltas, entre gargalhadas e paródias de carpidação.

O ensino vocacional, de que o auto-incensado ex-ministro Crato se ufanava – e serodiamente se ufana – é, em Portugal, uma quase absoluta fraude. Alunos com insucesso recorrente, por motivos que vão de incapacidades várias e respeitáveis à mais pura preguiça, e que se movem, regra geral, num quadro de clara desmotivação, são conduzidos para cursos vocacionais de cariz diverso – informática, agricultura, jardinagem, etc. Na prática, os piores alunos da Escola, quer do ponto de vista do rendimento, quer do ponto de vista do comportamento, juntam-se em grupos potencialmente (corrijo: fatalmente) explosivos, e “estudam”, em disciplinas consideradas fundamentais, o mesmo que os alunos do ensino regular/tradicional: em Português, Cesário Verde, Eça de Queirós, Garrett, Saramago; em Matemática, Álgebra, Geometria, e por aí adiante.

Fechados nas salas de aula, como antes, sujeitos ao mesmo tipo de ensino em que sobejamente se mostraram insusceptíveis de adaptação – eles reagem de forma impaciente, depois incorrecta, depois agressiva e grosseira. Tacitamente percebem que o sistema pretende oferecer-lhes, para sua (do sistema) própria sobrevivência, o diploma, pelo que pouco ou nada têm a perder com as atitudes menos adequadas que adoptam. Para piorar o panorama, sucede que a reunião de alunos problemáticos num mesmo grupo/turma tende (é dos livros) a potenciar os comportamentos disruptivos, a marginalidade, o puro Mal.

As vítimas, para além dos próprios discentes (condenados a ser, naqueles contextos tipificados, os vilões ou fracassados da Escola) são sobretudo os professores. Sei do que falo: não é só o penoso quotidiano de enfrentar as feras cinco, seis ou sete horas por semana (sujeitos ao enxovalho repetido, à desautorização, à vil rudeza e, em alguns casos, à agressão verbal ou física) – é ainda a miserável depressão em que mergulham, vivendo-vegetando tristemente, contando as aulas que faltam para acabar o pesadelo. Os alunos podem faltar, não fazer os seus módulos, manifestar todo o desprezo e nojo que lhes suscitam a matéria e o docente, mas é o professor que, em consequência, tem de compensar as aulas que as majestades discentes perderam, e de elaborar novas provas que finalmente aprovem (como é suposto/obrigatório) os “estudantes” relapsos.

Se o ensino vocacional não fosse a anedota que é em Portugal, estes alunos teriam aulas diferentes, em espaços diferentes, com matérias diferentes. A colega de Coimbra diz-me que já desistiu de fazer participações disciplinares (“Não lhes acontece nada e ainda acabam por gozar comigo ou por me ameaçar…”), de solicitar aos alunos que desliguem os telemóveis e não durmam nas mesas, de ordenar que não usem palavrões na aula, de pedir que se virem para a frente (“Para olhar para si?! Ainda se fosse nova e boa!”). Chora, pois, em silêncio, sobretudo em casa. Agarra-se aos seus alunos do 8.º ano (que são “educados, correctos, normais e querem mesmo aprender coisas”) por eles a fazerem sentir-se, ainda, um bocadinho professora. E risca no calendário as aulas que vai cumprindo no curso vocacional, como (diz-se) fazem os prisioneiros ou degredados de longa duração.

O Doutor Crato que limpe as mãos ao que, para glória fátua do seu umbigo fátuo, inventou.

Joaquim Jorge Carvalho