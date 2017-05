Moradores das Trigosas de mangas arregaçadas

A Associação de Moradores da Quinta das Trigosas continua a mobilizar esforços para melhorar os espaços públicos da urbanização. Agora, o trabalho voluntário dos moradores incidiu na zona do lago, onde iniciaram a construção de um parque de merendas, com grelhador comunitário, mesas e cadeiras, bem como a ligação dos passadiços de betão junto ao lago, prevista no projeto inicial da urbanização. “Pretendemos que seja um local acolhedor, fresco e passível de ser desfrutado por todos nós”, afirma o presidente da direção Cristiano Conde, adiantando que “num futuro próximo pretendemos requalificar a zona frente ao parque de merendas de modo a que seja um espaço único para usufruirmos com todas as nossas crianças”.

“Prevemos a conclusão destes novos projetos nos próximos dois ou três fins de semana e contamos com a ajuda de todos”, afirma Cristiano Conde, sublinhando que “todos os materiais, para ambos os projetos, têm sido oferecidos pela junta, a mão de obra pelos moradores e à empresa Caneco Construções que tem oferecido toda a sua ajuda, maquinaria e conhecimento”.