A 9.ª edição da FICOR será inaugurada no próximo dia 25 de maio, pelas 17h00 no Parque do Sorraia em Coruche com a presença do Senhor Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, Luís Capoulas Santos.

O programa do evento estará novamente dividido entre o Parque do Sorraia e o Observatório do Sobreiro e da Cortiça, principal polo desta fileira que une a investigação, a produção e a indústria. O espaço reservado à componente científica dedicada às conferências e debates organizados em colaboração com diversos parceiros, nomeadamente a Associação de Produtores Florestais de Coruche que celebra este ano os 25 anos de existência.

O Centro de Exposições no Parque do Sorraia acolhe o espaço do certame onde se encontra também um dos destaques desta edição, o novo espaço Wine and Cork, Mostra de Vinhos e Inovação (Novas Aplicações em Cortiça), com a presença de mais de uma dezena de produtores que irão reforçar uma vez mais esta ligação entre estes dois produtos que fazem parte do nosso património.

A cortiça será também a protagonista do Coruche Fashion Cork, o desfile de moda que desafia todos os anos, os jovens designers a criarem com esta matéria prima e que conta sempre com um estilista reconhecido no mundo da moda. Este ano a passerelle da Praça da Água, conduzida por Merche Romero recebe as criações de Nuno Baltazar.

No Parque do Sorraia está também localizada a Praça da Restauração com o melhor da gastronomia ribatejana, o espaço Sabores do Montado, uma mostra de produtos locais com ligação ao mundo rural e ainda o Palco Principal. Por aqui irão passar nomes como Francisco Menezes, os Xerife, AMOR ELECTRO e Sangre Ibérico.

E porque este é o Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento, a FICOR, como parceira desta iniciativa da UNESCO apresenta inúmeras propostas de lazer e evasão no Montado, destacando-se também a prova de referência nacional que se realiza em Coruche há já 13 anos: A Corrida das Pontes, que nesta edição fará parte da Liga Allianz Running by Record.