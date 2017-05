Trinca – Primeira unidade de produção de granola nasce em Torres Novas

Lia Fernandes sempre foi uma apaixonada por comida, por herança de mãe e avó, ambas cozinheiras de mão cheia. Aos 16 anos tentou a aventura de ser vegetariana e aos 22 regressou à carne e ao peixe. Mas foi com o nascimento do primeiro filho, há cerca de cinco anos que tudo mudou. A criança teve alguns problemas de pele e ela pensou que poderia ultrapassá-los recorrendo a alimentação saudável. Começou a estudar mais sobre o tema e decidiu abolir todos os alimentos processados da sua alimentação. Foi aí que encontrou os primeiros entraves, por um lado porque nem sempre encontrava produtos adequados e económicos, e por outro porque nem nas lojas da especialidade os produtos iam ao encontro do seu gosto. “Perdia horas no supermercado a ler rótulos e voltava sempre com vegetais, fruta e pouco mais”, confessa Lia Fernandes. “Foi quando o meu filho começou a deixar as papas e a comer comida sólida que tive que arranjar uma alternativa prática à tradicional bolachinha que se leva na carteira. Com isso, comecei a fazer snacks saudáveis, não processados. Então surgiu a granola, algo prático que se podia levar na carteira para todo o lado e servia como snack. Mas os amigos iam lá a casa e comiam tudo, adoravam as receitas e incentivaram-me a começar a vender”, explica a empresária. “Como gostava de cozinhar e estava a ter muita aceitação pensei ‘porque não tornar isto num negócio?’”, conta Lia Fernandes que hoje conta com a colaboração do marido e de mais algumas pessoas para produzir a sua própria marca de granola, a Trinca, que é feita de forma artesanal e totalmente biológica a partir de uma pequena unidade que funciona na zona do Botequim, entre Riachos (Torres Novas) e o Entroncamento. É aqui que também investiu agora na abertura de uma loja de produtos biológicos, onde vende a sua granola e outros produtos da linha de alimentação saudável.

“Desde o momento em que optámos por comer alimentos não processados, lá em casa todos nos sentimos mais enérgicos, perdemos peso, sobretudo eu que tinha ganho peso com a gravidez”, refere Lia Fernandes. Para o seu filho, esta foi sempre a opção alimentar. “Ele nunca conheceu outra forma de comer e é saudável”, sublinha.

Mas nem tudo foi fácil na produção. “Ainda hoje é difícil de encontrar cereais biológicos em Portugal e por isso tenho de importar grande parte das matérias-primas que uso. Encontramos alguns produtores mas não é fácil que mantenham a constância de produção e isso depois influencia a qualidade do nosso produto”, explica a empresária que já comercializa o seu produto em 100 pontos de venda em Portugal (sobretudo lojas de produtos biológicos) e também para Espanha, França e Suíça. “É uma produção muito artesanal, com muita autenticidade, e não queremos dar o passo de industrializar nada. Tudo aqui é feito por nós. Na prática são sementes e cereais (aveia e trigo sarraceno) sem glúten, que melhoramos com algumas especiarias. Adoçamos com xarope de agave ou açúcar de coco e colocamos no forno a tostar. A única coisa que muda relativamente à produção lá de casa é que aqui o forno é maior”, conta Lia Fernandes, que abandonou o seu trabalho na área do design para calçado (a sua área de formação é design no Politécnico de Tomar). Além da granola, começou também a vender óleo de coco Trinca e flocos de aveia sem glúten, produtos que apareceram devido aos muitos pedidos dos clientes. O óleo de coco Trinca é igualmente biológico e refinado por vapor. A granola já vendida também em mini packs de 10 unidoses que se podem levar e consumir em qualquer lugar.

“Existe já muita oferta de produtos sem glúten, mas sem qualidade, e que ainda contêm amidos, espessantes, em corantes, com gomas. Não são feitos de comida, são feitos de ingredientes laboratoriais. Nós queremos comida com ingredientes que conseguimos decifrar e não um monte de números que não sabemos o que é”, frisa a empresária que acaba de criar uma nova receita de granola com cacau e framboesa, uma receita que lançou no passado dia 19 de maio em conjunto com a abertura da loja que funciona de segunda a sábado e onde estiveram cinco conhecidas bloggers de alimentação saudável que confecionaram pratos com produtos da Trinca: Joana Limão (Lemonaid) fez salada de legumes grelhados; Vânia Ribeiri (Made by Choices) fez salada de vegetais, quinoa, molho verde e grão salteado; Maria Inês Mendes (Ananás e Hortelã) fez um risotto de aveia no forno com cogumelos e coentros; e Ana Matias (My Paleo Life) fez parfait de banana com granola de gengibre e chocolate negro . Nas próximas semanas vão realizar-se workshops de alimentação com bloggers como Filipa Range (cozinha vegan) no dia 5 de junho, Joana Limão no dia 17 de junho, Gabriela Oliveira no dia 24 de junho, Vânia Ribeiro (vegan) no dia 1 de julho e Ana Matias (paleo) no dia 15 de julho.