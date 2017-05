A estratégia e o arroz doce

Leitores atentos e críticos do “Plano estratégico de valorização turística para o Município de Santarém” deram conta de vários erros no documento. Logo a começar pela afirmação de que Santarém se sustenta na “sua atividade agrícola, onde produtos endógenos, como o arroz…”. Ora, arroz é coisa que não se vê no concelho. A não ser que se esteja a referir ao famoso festival do arroz doce em Vale de Figueira.

Mas talvez se perceba melhor de onde vem todo este arroz citado na página 9, ao sabermos que a empresa que elaborou o plano foi criada em março de 2016 e em agosto, por quase 13 mil euros começou a fazer o plano de desenvolvimento turístico de Benavente. Ora, aí sim, temos arrozais a perder de vista.

E já agora, alguém sabe quanto é que custou este estudo estratégico de Santarém?