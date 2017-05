Um ouriense à frente das Secretas

José Júlio Pereira Gomes foi anunciado na semana passada como o novo secretário-geral do Sistema de Informações da República. Natural da aldeia do Fárrio, concelho de Ourém, José Júlio Gomes foi embaixador de Portugal na República Checa, antigo secretário de Estado da Defesa e representante permanente de Portugal no Comité de Segurança da União Europeia, entre outros cargos de grande relevância.

A nomeação deste ouriense foi de imediato saudada pelo presidente da Câmara de Ourém, na sua página no Facebook, citando-o como amigo de longa data que o acompanhou em Uersky Brod, na República Checa, cidade geminada com Ourém.

Com este ouriense agora à frente das Secretas, está explicado o sucesso da segurança na visita papal.