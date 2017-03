No dia 7 de abril há concerto de Sérgio Godinho no Convento de São Francisco em Santarém, pelas 21h30. Este é um concerto integrado nas comemorações do 30º aniversário da Associação José Afonso e na 1ª parte vai haver “Tributo a José Afonso” com Catarina Anacleto (Violoncelo) e Márcio Pinto (Marimba). Entradas a 7,5 euros.