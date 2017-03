Abrantes – Condenado a 5 anos de prisão por abuso sexual de criança

Na sequência de acusação do Ministério Público, o Juízo Central Criminal da Comarca de Santarém condenou um homem, residente em Abrantes, na pena única de 5 anos de prisão, pela prática de quatro crimes de abuso sexual de criança. O tribunal deu como provado que o arguido, no período compreendido entre o mês de julho de 2013 e o mês de maio de 2014, em quatro ocasiões distintas e aproveitando o facto de se encontrar sozinho em casa com uma criança de 8 anos de idade, filha do companheiro da sua irmã, praticou com ela atos de natureza sexual. A investigação foi dirigida pelo Ministério Público do DIAP de Santarém, coadjuvado pela Polícia Judiciária. O acórdão condenatório ainda não transitou em julgado.