Natação – Viver Santarém no IV Torneio do Circuito de Cadetes

Decorreu no passado dia 12, nas piscinas municipais de Coruche, o IV Torneio do Circuito de Cadetes, organizado pela Associação de Natação do Distrito de Santarém. Esta prova contou com a participação de 147 nadadores em representação de 13 clubes pertencentes à ANDS. A Viver Santarém fez-se representar com 11 nadadores Torneio de extrema importância para os nadadores, pois dependendo da sua prestação, poderão integrar a convocatória para o II estágio de Cadetes A. Para tal os nadadores têm que realizar quatro provas individuais, para entrar no ranking a partir do qual são convocados para ir a estágio os 12 melhores nadadores masculinos e femininos (cadetes A).

Entre os nadadores da Viver Santarém, Constança Sousa, José Cabral, Marta Bucha, Miguel Marques Ferreira e Rita Madeira conseguiram preencher os requisitos para serem convocados para o II Estágio de Cadetes.

De referir ainda que Constança Sousa, José Cabral se conseguiram classificar em primeiro Lugar do Ranking das provas Combinadas.

