Santarém – Alunos da Escola Profissional do Vale do Tejo estagiam em grandes empresas da Europa

Ao abrigo do programa Erasmus +, programa de mobilidade da UE para a educação e formação de jovens, 10 alunos da EPVT – Escola Profissional do Vale do Tejo (em Santarém) irão realizar a sua formação em contexto de trabalho em três países estrangeiros.

No domingo passado, partiram para a Dinamarca dois alunos de restauração. Para Itália, viajaram dois alunos de restauração e uma aluna de turismo. E para Espanha (Canárias) foram três alunos de restauração. No próximo mês, irão ainda dois alunos de multimédia, também para a Dinamarca.

Durante a semana passada, ultimaram-se os preparativos para a viagem, com muita alegria, ansiedade e com o apoio dos professores.

Os alunos partiram acompanhados por um professor da EPVT, que ficará com eles nos primeiros dias e os ajudará na primeira fase de integração.

O programa Erasmus+ oferece oportunidades para estudar, estagiar e ganhar experiência profissional num país estrangeiro.

A EPVT tem apostado em programas de mobilidade para os seus alunos, por considerar que são uma mais-valia para a sua formação profissional e pessoal, contribuindo para o conhecimento de novas culturas e para uma visão global do mundo do trabalho.



