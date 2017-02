Santarém – “Sangue novo” na Associação de Residentes de S. Domingos

“Juntámos sangue novo à equipa, com pessoas muito válidas, com vontade e disponibilidade para trabalhar, muitas vezes em prejuízo do tempo pessoal, familiar e profissional”, afirma o presidente da direção, Rui Leitão, de 44 anos, assistente operacional na Direção Geral de Alimentação e Veterinária.

O novo presidente da Associação fala-nos de uma série de projetos novos que pretende concretizar para renovar o bairro. Aponta como prioridade a resolução dos problemas do trânsito que atualmente são uma das maiores queixas dos residentes, a par da higiene e limpeza, assim como o combate ao isolamento das pessoas. “Fazer com que as pessoas saiam e convivam tem sido uma das coisas mais gratificantes deste trabalho, e vai ser uma das apostas neste novo mandato”, afirma Rui Leitão que já ocupava a anterior direção presidida por Victor Fino Simão.

Uma das formas encontradas para promover o encontro dos residentes são as caminhadas das quintas-feiras, às 21 horas. Nos últimos sábados de cada mês há também atividades para toda a população como aulas de Yoga, Ténis, Zumba, Artesanato, Arte Urbana, Ateliers para Crianças… Colaborou e participou nas atividades e outras instituições e associações locais, como o Espaço Trocas de S. Domingos e outros. No último Natal, a Associação de Residentes participou com o grupo de motards local, numa campanha solidária com os utentes do Lar de S. Domingos da misericórdia de Santarém.

A Associação criou uma página no Facebook que serve para troca de informações e recolha de opiniões dos residentes.

“Há muitas pessoas a pedir para que haja mais dias, pois é a forma de saírem de casa, conviverem e mexerem-se um bocado”, afirma Rui Leitão. O que o leva a reivindicar melhores instalações para a prática informal de desporto no bairro. “O ringue desportivo está degradado, a manutenção programada para maio do ano passado não se fez, e precisamos de um espaço coberto para as atividades”, reclama Rui Leitão, propondo a utilização do pavilhão desportivo da Escola de S. Domingos.

“2016 foi o ano em que demos a conhecer a Associação, sendo que muitas pessoas ficaram a saber da sua existência e do seu papel junto das entidades como a União das Freguesias e a Câmara de Santarém, no interesse comum de do nosso bairro”, afirma Rui Leitão.

A nova direção propõe-se ”representar todos residentes em S. Domingos junto das forças vivas da cidade, que possam ajudar na resolução dos problemas do bairro – infraestruturas, saúde pública, trânsito, ambiente e apoio social”. Vai apresentar a quem de direito as questões relacionadas com a qualidade do ambiente urbano, da higiene, limpeza ou segurança, e pretende aprofundar as relações institucionais com os principais decisores políticos, administrativos e da segurança pública. Pretende criar um gabinete de apoio ao residente para facilitar a resolução de pequenos problemas que cada um, individualmente, não tem força ou capacidade para chegar às entidades competentes. Vai continuar a fazer parcerias com as associações locais e pretende promover direta ou indiretamente o aperfeiçoamento social, cultural, físico e cívico de todos os moradores, através de atividades sociais, culturais, desportivos, de animação recreativa e cultural, nas áreas de interesse dos associados e residentes. A nova direção irá também dialogar com as entidades ligadas ao meio escolar e educacional e pretende estimular o espírito de solidariedade e civismo entre os residen5tes, através de iniciativas que permitam também combater a exclusão e a solidão.

Além do presidente, a direção da Associação é constituída por Emília Leitão, vice-presidente, Ana Paula de Carvalho, secretária, Álvaro Guedes, tesoureiro, Ana Felicíssimo, Carlos Simões e Carlos trindade, vogais, Isabel Menezes, José Augusto Rodrigues, Maria José Costa, Paula santos e Tiago Lopes, vogais suplentes. O conselho fiscal é presidido por Vasco oliveira, sendo vice-presidente Sandra Morais e secretária Deolinda Costa. A assembleia geral tem como presidente Simão Mira, sendo vice presidente Mário nero e secretária Filomena Cardoso.

