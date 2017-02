Palestra Vencer o cancro com humor na Chamusca

O município da Chamusca assinala o dia Mundial da Luta Contra o Cancro (4 de fevereiro) e traz a palco do cineteatro da Chamusca, Marine Antunes, uma sobrevivente de cancro que vem falar do livro “Cancro com Humor”, uma compilação de crónicas da sua luta relatada na primeira pessoa. Na perspetiva de Marine Antunes, “a doença pode ser vencida sorrindo, aliás, o humor é um aliado da quimioterapia”. “A minha perspetiva é ao contrário: o doente é o herói, a doença é que é o inimigo. Assim, quero levar-lhe humor, valorizá-lo. Aliás, valorizá-los, aos meus carequinhas, que é como lhes chamo, com muito carinho. Dou sempre o exemplo do António Feio. O cancro nunca tomou conta dele”, refere na apresentação desta palestra. Marine Antunes venceu um linfoma, diagnosticado aos 13 anos de idade e, desde aí, decidiu ajudar outros doentes de cancro, tendo criado o projeto “Cancro com Humor”, o movimento “Careca Power” e a associação “Cancro com Humor”, sem fins lucrativos.

