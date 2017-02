Saldos – Antigos apartamentos da ECP e terreno da Rafoa vão voltar a hasta pública por menos 30%

Ficou deserta a hasta pública da Câmara Municipal para venda de dois blocos de apartamentos da ex-EPC- Escola Prática de Cavalaria e do terreno do antigo bairro 16 de Março, na Rafoa. Ao que o Ribatejo soube, não houve nenhum interessado que apresentasse propostas de licitação dos imóveis.

Recorde-se que terminou esta quinta-feira, dia 26, o prazo para a entrega das propostas de licitação para a compra dos imóveis municipais que a Câmara de Santarém pretendia levar a hasta pública no próximo dia 31 de janeiro, no salão nobre dos Paços do Concelho.

O Município pretende alienar dois blocos de apartamentos da antiga Escola Prática de Cavalaria, cada um com o preço base de licitação de 536.320 euros, e ainda o terreno do antigo bairro social 16 de março, pelo preço base de licitação de 401 euros, sendo os valores mínimos do lance por prédio de 500 euros.

A autarquia vai agora ter de abrir nova hasta pública, mas com uma redução de 30% nos preços base de licitação.

esta foi já a terceira hasta pública para venda do terreno do antigo bairro 16 de Março, com 3.700 metros quadrados de área. Na primeira hasta pública, em 2010, o valor era de um milhão de euros, passou para 820 mil euros no final de 2014 e já em Janeiro de 2016 foi à praça por 574 mil euros. Na hasta pública deste ano foi fixado o preço base de 410.800 euros, mas face à falta de compradores interessados ainda irá baixar mais o valor.