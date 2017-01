Futebol – Juniores da Académica vencem Marinhense por 3-1

Os Juvenis “A” da Académica de Santarém receberam na Agrária a equipa do Salvaterra para disputar a 13ª Jornada do campeonato da 1ªdivisão distrital da A.F. de Santarém da época 2016/2017. No último jogo da 1ª volta do campeonato, a Briosa partiu como favorita e cumpriu com uma goleada de 5-0 frente ao CD Salvaterrense. No próximo fim de semana a Briosa desloca-se a Samora Correia.

A equipa de Sub-9 da Académica de Santarém deslocou-se a Lisboa ao campo dos Pupilos do Exército para defrontar a equipa do Sport Lisboa e Benfica, em jogo particular. Vitória justa e merecida da jovem equipa da briosa por 3-2.

A 3.º jornada da fase final do campeonato distrital de iniciados era aguardada com grande expectativa, uma vez que a equipa de iniciados “A” da Briosa deslocava-se a casa do LG Geração Benfica, primeiro classificado da série 1 da fase de apuramento. Num jogo de grande intensidade competitiva e emocional, após uma primeira parte menos conseguida, a equipa realizou um bom jogo na segunda parte, conseguindo chegar ao empate por parte de Rabuge aos 54’. Para a semana realiza-se a 4ª jornada na Escola Superior Agrária frente ao Vasco da Gama”A”.

Outros resultados: Nacional de Juniores da 2ª Divisão – Académica de Santarém – 3 A.C. Marinhense – 1; 1.ª distrital Juvenis B – AREPA 3, Académica 2; 2.ª distrital Iniciados B – Académica 2, AD Fazendense 2; 2.ª distrital Iniciados C – Abrantes e Benf. 2, Académica 0; Infantis A CADE D 3, Académica 5; Infantis B – Académica 4, Benavente B 1; infantis C – Fazendense A 4, Académica 2; Infantis D – Academica 1, CADE B 2; Sub 10 A – Académica 7, Footkart 1.