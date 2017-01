Futsal – Serviroad dá a volta ao jogo e lidera Campeonato Amador

Realizou-se, no passado sábado, a 10.ª jornada do Campeonato Amadora de Futsal Santarém/AFS, a primeira da segunda volta e já com os plantéis das equipas participantes actualizados tendo em conta as últimas transferências ocorridas.

Com o adiamento do primeiro jogo agendado – acordado entre equipas e organização no decorrer da semana – o campeonato prosseguiu com 4 desafios esta ronda. O primeiro jogo da tarde opôs o AQS ao GDB/Serviroad, equipa proveniente de Benavente, e a surpresa ao intervalo com desnível de três golos a favor do AQS parecia indiciar algo de novo, mas uma fantástica reação do Serviroad permitiu aos presentes assistir a uma chuva de golos e emoções num dos jogos mais espetaculares da prova até ao momento, terminando com um 8-5 a favor da equipa de Benavente. De seguida entraram em campo Gunners e Várzea num jogo que se previa equilibrado, e assim foi. Os Gunners alcançaram a primeira vitória na prova tendo batido o seu adversário por 3-2 e saíndo com isso do último lugar. Lugar que calhou ao Terceiro Anel por troca, pois com caras novas, bateu-se bem perante um União Cartaxense/FRS bem organizado e eficaz que venceu por claros 6-3, mantendo a boa sequência de últimos resultados da equipa. Terminou a jornada com um jogaço entre Borussia Doutro Mundo e Cruz de Cristo, com empate a 2-2, e divisão justa de pontos para ambos, numa partida cheia de peripécias e acontecimentos extra-jogo que provam que a competitividade deste campeonato está ao rubro.

CLASSIFICAÇÃO:

GDB/Serviroad 21

AB Team e Borussia Doutro Mundo 20

Manezes United e União Cartaxense/FRS 15

Cruz de Cristo 12

Várzea 7

Gunners 6

AQS 5

Terceiro Anel 3

PRÓXIMA JORNADA NO PAVILHÃO DA EPC:

Manezes United vs Gunners

União Cartaxense/FRS vs AB Team

Cruz de Cristo vs Terceiro Anel

Borussia DM vs GDB/Serviroad

Várzea vs AQS