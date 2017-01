Santarém – Recolha de sangue das juventudes partidárias

A Sociedade Recreativa Operária de Santarém (Grémio) promove uma colheita de sangue, no próximo dia 21, sábado, entre as 9 e as 13 horas, na sua sede no Palácio Landal, em Santarém. Esta colheita é feita em parceria com todas as juventudes de todas as organizações partidárias com atividade no concelho. Esta nossa iniciativa tem por objetivo sensibilizar os jovens para este ato solidário. Apesar da sensibilização direcionada aos jovens, esta recolha está aberta a pessoas de todas as idades. A recolha de sangue será feita pelo Instituto Português do Sangue e Transplantação. Recorda-se que as pessoas que estiverem a trabalhar têm direito a faltar, justificadamente e sem qualquer penalização, ao serviço para o tempo necessário à dádiva de sangue.