Mãe era natural de Pernes – As raízes ribatejanas de Mário Soares

Já tudo, ou quase tudo foi dito ao longo dos três dias de luto oficial em que duraram as exéquias de Mário Soares. Pouco haverá a acrescentar, a não ser o facto, raramente aflorado, das suas origens ribatejanas. “Eu também sou ribatejano”, declarou ele próprio quando da sua passagem por Pernes, na Presidência Aberta que dedicou ao Ambiente, vila de onde era natural a sua mãe.

Mário Soares nasceu num segundo andar de uma casa na rua Gomes Freire, em Lisboa, filho de João Lopes Soares, e de Elisa Teopisto Nobre, natural de Pernes, filha de agricultores do concelho de Santarém, professora primária, e entretanto radicada em Lisboa onde mantinha uma pensão, legado de um seu primeiro casamento.

Ainda em 1987, em busca das raízes ribatejanas de Mário Soares, o jornal O Ribatejo entrevistou um primo-direito da sua mãe, Manuel Nobre, sapateiro aposentado já com uns 80 anos e que guardava boas memórias do primo. Em criança e enquanto a mãe foi viva, Mário Soares era visita regular em Pernes onde era carinhosamente tratado por “Gigi”.

Também o pai de Mário Soares teve ligações a Santarém. João Lopes Soares, natural da aldeia de Arrabal, Leiria, era um republicano convicto e ocupou vários cargos depois da implantação da República, tendo sido governador civil da Guarda, de Braga e de Santarém. Em 1919 ocupou o cargo de ministro das Colónias, e foi deputado entre 1916 e 1926, ano em que triunfou o golpe militar que deu origem à ditadura. Depois do 28 de maio de 1926, foi preso várias vezes. Fundou o Colégio Moderno em 1936, por influência da mulher, segundo recordou o próprio Mário Soares

Soares sempre recordou, em todas as entrevistas, uma infância muito feliz, com uma relação profunda com a mãe – que o mimou bastante e compensava as ausências do pai. Embora o pai João Soares tenha sido o centro da família (morreu aos 91 anos, em 1970, quando Soares estava em Itália a escrever o Portugal Amordaçado). A mãe Elisa marcou profundamente o filho. Morreu bastante mais nova, com 67 anos. No livro de Maria João Avillez (Soares, Ditadura e Revolução), Mário Soares admitiu que a mãe podia ter um feitio mais difícil do que o pai, mas mais parecido com o dele: “A minha mãe esteve sempre muito presente na minha vida, foi um grande e terno apoio para mim, quase único, durante parte da minha infância, quando o meu pai estava ausente, por estar preso ou na clandestinidade. A Maria de Jesus nunca teve relações fáceis com a minha mãe: sempre gostou muito mais do meu pai. A minha mulher tem um tipo de sensibilidade que não se casava com o falar franco, às vezes desabrido, da minha mãe, que em parte herdei. Dizia o que lhe vinha à cabeça, com o coração ao pé da boca, era muito direta”.