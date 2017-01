Tiro – CB Santarém na Taça do Oeste

Decorreu no dia 8 de Janeiro a 3ª Prova da Taça de Tiro do Oeste, com a presença de atletas da Casa do Benfica em Santarém. Em Carabina Articulada José Ribeiro classificou-se em 6.º lugar com 277 pontos, Moisés Pedrosa classificou-se em 13.ª lugar com 260 pontos, e Fernando Silva classificou-se em 17.º lugar, com 225 pontos.

Em Pistola, Alexandre Fernandes classificou-se em 3.º lugar com 265 pontos, José Ribeiro classificou-se em 6.º lugar com 258 pontos, Ricardo Fernandes classificou-se em 7.º lugar com 254 pontos, Moisés Pedrosa classificou-se em 11.º com 233 pontos, e Fernando Silva classificou-se em 13.º com 215 pontos.