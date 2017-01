Santarém – Ação de sensibilização ambiental “do montado à rolha” nas escolas do concelho

O Município de Santarém, com o apoio da Corticeira Amorim, está a desenvolver nas escolas básicas do concelho a ação de informação e sensibilização ambiental ”Do Montado à Rolha”, que tem como objetivo despertar o interesse da comunidade escolar pela Floresta Autóctone, dando a conhecer o ecossistema “Montado de Sobro” e a importância da exploração da cortiça para a sua conservação.

Esta iniciativa insere-se no projeto “Oferta de Recursos Educativos”, coordenado pela Divisão de Educação e Juventude, sendo nesta temática enquadrado pela Equipa Multidisciplinar de Ação para a Sustentabilidade. As primeiras ações decorrem no dia 13 de janeiro, nas Escolas Básicas de Moçarria, Tojosa e Sobral e, no dia 17 de janeiro em Casével e Fontainhas. Os desafios europeus de promover a economia circular e travar a perda da biodiversidade conjugam-se em pleno na abordagem a desenvolver com a comunidade escolar do concelho, através da ação ”Do Montado à Rolha”.

A ação prevê, ainda, que as escolas aderentes, promovam uma recolha de rolhas de cortiça para reciclagem, que revertem a favor do programa Green Cork, promovido pela QUERCUS, do qual o município é parceiro desde junho de 2016.

A escola que obtiver maior número de rolhas de cortiça recolhidas por aluno, num período de três meses, será premiada com uma visita de estudo ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça e a um Montado em processo de descortiçamento, em Coruche, permitindo ao alunos conhecer uma espécie de elevado valor cultural, económico e ambiental.

Recorde-se que os munícipes que pretendam colaborar com o programa Green Cork, podem fazer entrega de rolhas de cortiça para reciclagem nos diversos pontos de recolha em Santarém, designadamente: Juntas de Freguesia, Casa do Ambiente, Paços do Concelho, Biblioteca Municipal, Teatro Sá da Bandeira, Posto de Turismo, Complexo Aquático, Piscinas do Sacapeito, Pavilhão Gimnodesportivo, Receção da Ex-EPC e Edifício do Urbanismo e Bombeiros Municipais.