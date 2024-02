'Zion Point' retorna: como o novo (antigo) papel de Williamson muda a trajetória dos Pelicanos

LOS ANGELES – Cada vez que Zion Williamson toca a bola no meio da quadra, ele coleta informações sobre os outros nove jogadores em quadra.

Com a atenção que recebe em cada posse, há muito o que analisar. Seus olhos se movem de um lado a outro do campo, ajudando sua mente a organizar seus pensamentos.

De onde vêm as equipes duplas? Eles dão muito espaço aos atiradores? Como eles reagiriam se eu seguisse a linha de base? Há algum bloqueador de tiro com o qual eu deveria me preocupar?

Embora Williamson seja conhecido por sua força bruta e explosividade anormal, ele não recebe crédito suficiente por seu processamento mental do jogo. Ele gosta dessa parte do basquete tanto quanto gosta de fazer arremessos altos ou usar seu toque de pena ao redor da cesta. Sua compreensão de como lidar com as defesas melhorou dramaticamente desde que entrou na liga em 2019.

“Estou apenas jogando xadrez dentro do jogo e vendo como a defesa me protege”, disse ele.

A noite de quarta-feira foi a maior prova de sua maturidade. Com Williamson liderando o ataque de Nova Orleans, os Pelicans alcançaram uma vitória esmagadora por 117-106 sobre o Los Angeles Clippers, que venceu 26 dos últimos 31 jogos.

Talvez na melhor vitória da temporada para um time de Nova Orleans que já havia lutado contra competições de primeira linha, Williamson teve seu desempenho mais impressionante da temporada. Ele terminou a temporada com 21 pontos e 10 assistências, marcando a primeira vez que registrou pelo menos 20 pontos e 10 assistências em um jogo.

Mas o mais importante é que ele controlou a partida do início ao fim. Como um armador.

“Vou escolher meus lugares”, disse Williamson após a vitória. “(Meus companheiros de equipe) confiam em mim para tomar a decisão certa, mas também confiam em mim quando chegar a hora certa.”

Já vimos vislumbres de “Zion Point” antes, principalmente na temporada 2020-21 sob o comando do então técnico Stan Van Gundy. Nas últimas semanas, o técnico do Pelicans, Willie Green, tem comandado a maior parte do ataque do time no meio da quadra através de Williamson desde o início.

Mas quarta-feira foi um dos primeiros exemplos de Williamson assumindo total responsabilidade por jogar na posição. Fazer isso bem exige uma análise constante do panorama geral do jogo e do adversário, além de determinar exatamente o que seu time precisa para ter sucesso em um determinado momento.

Williamson equilibrou essas tarefas a noite toda contra um time do Clippers que entrou na noite de quarta-feira como o cabeça-de-chave número 1 na Conferência Oeste. Eles lançaram diferentes olhares e confrontos contra Williamson ao longo do jogo. Nenhum deles funcionou. Ele os separou com suas mortes e ataques na borda.

“(Vimos) que era difícil para as equipes ajudar. “Quando ele tem a bola, você tem que fazer algumas escolhas”, disse Green sobre sua decisão de jogar mais contra Williamson no gol. “Você vai ajudar C.J. (McCollum)? Você vai ajudar Brandon (Ingram)? Herb (Jones) chuta bem. Quando (Williamson) não tem essa habilidade, ele pode bloquear um pouco mais o caminho .”

Como Green teve mais tempo para avaliar seu elenco frequentemente lesionado com força total, ele fez alguns ajustes para colocar seus melhores jogadores nas posições mais úteis. Ele falou abertamente sobre priorizar mais toques para Williamson, dando à sua estrela a liberdade de comandar o ataque como armador de 280 libras. Na verdade, seguir esse caminho envolve Williamson desde o início do jogo. Também tornou mais fácil para os Pelicanos espalharem o chão com os arremessadores e criarem oportunidades abertas quando Williamson estava com a bola, em vez de permitir que as defesas caíssem para trás e obstruíssem a pintura.

Mais importante ainda, o ajuste esquemático de Green forçou os adversários a revelarem a sua estratégia defensiva contra a estrela dos Pelicanos no início dos jogos. É quando começa a partida de xadrez.

Em seus últimos oito jogos, Williamson terminou com pelo menos nove assistências três vezes, incluindo uma atuação de 10 assistências na vitória de quarta-feira. Antes dessa sequência de oito jogos, Williamson teve nove ou mais assistências em um jogo apenas duas vezes em sua carreira.

“Você o vê dar aquele salto fenomenal”, disse o atacante do Pelicans, Trey Murphy. “Muitos caras entram na liga e têm esse poder e essa habilidade ofensiva (e) não precisam passar muito. Depois disso, os caras precisam estar muito mais próximos do “homem deles. Agora você tem mais espaço para atacar. Ele está realmente descobrindo. Ele está começando a direcionar o ataque”.

Williamson foi paciente na manhã de quarta-feira, marcando apenas 2 pontos em arremessos de 0 de 2 no primeiro tempo, enquanto priorizava colocar seus companheiros no ritmo. Apesar da falta de pontuação de Williamson, o New Orleans entrou no intervalo com uma vantagem de oito pontos.

Então Williamson assumiu quando mais importava. Ele marcou 19 pontos no segundo tempo – incluindo 13 no quarto período. Ele forçou tanto a questão que, sozinho, derrubou o central reserva do Clippers, Mason Plumlee, faltando oito minutos para o fim do jogo. Todas as seis faltas de Plumlee foram cometidas contra Williamson.

Williamson disse que sua decisão de assumir o comando no segundo tempo não foi resultado de uma conversa com a comissão técnica ou com seus companheiros. Era ele quem sentia o jogo e sentia os Clippers tentando encontrar energia para voltar.

“É uma espécie de teste de visão. Você sente”, disse Williamson. “Quando você assiste ao jogo em campo, você sabe quando há uma mudança no ímpeto. Você sabe quando o time adversário está prestes a tentar fugir. Você tem que fazer tudo o que puder para pará-lo e manter o ímpeto do seu lado.

Em particular, Williamson começou a desenvolver um vínculo tácito com McCollum, a aquisição de alto perfil da equipe no prazo de negociação de 2022. O jogador de 32 anos terminou com 25 pontos contra o Clippers em 10 de 17 arremessos de campo. E 5 de 11 de 3.

Embora McCollum tenha se destacado nesta temporada, independentemente de seus companheiros de equipe, é difícil negar a química entre ele e Williamson. Dois dos maiores arremessos dos Pelicanos na quarta-feira vieram de uma jogada simples entre Williamson e McCollum que a comissão técnica não preparou ou ensaiou. Eles simplesmente colocaram esses dois jogadores em jogo, jogando a bola um para o outro para criar chutes abertos.

“Ele é um daqueles peixes pick-and-roll (suas peças)”, disse Williamson. “Vou dizer ao CJ, (Jordan Hawkins), ao Trey, a quem quer que esteja na quadra, para ficarem lá (atrás da linha de 3 pontos). Se eles mandarem o time duplo, farei a jogada certa.”

A atenção que Williamson exige abre espaço para todos os companheiros de equipe, mas McCollum, em particular, é o jogador que pode criar mais espaço para Williamson, dominando o jogo de dois homens e estando nos lugares certos quando as defesas mais lotam o campo. . Green nem sempre precisa planejar jogadas no banco. Ele pode deixar dois de seus melhores jogadores trabalharem juntos e descobrirem isso rapidamente.

Com Williamson evoluindo para esta função modificada e os jogadores ao seu redor encontrando seu lugar, os Pelicanos de repente parecem um oponente potencialmente mais perigoso em relação a outros candidatos à Conferência Oeste. A vitória de quarta-feira melhorou seu recorde para 30-21 após 51 jogos, empatando-os com o quinto colocado Phoenix como o melhor recorde da conferência.

Em grande parte, eles chegaram a este ponto, apesar de precisarem de uma direção mais ofensiva. Embora os Pelicanos tenham um dos elencos mais profundos da liga, com todas as suas peças-chave finalmente saudáveis, os papéis permaneceram em mudança noite após noite. A inconsistência entre as estrelas do time – Williamson, Ingram e McCollum – criou alguma incerteza sobre qual jogador precisava estar no controle quando os jogos ficassem acirrados no quarto período.

Mas se Williamson, nesta nova versão do Point Zion, continuar num caminho de melhoria, ele pode estar prestes a se separar e se tornar o líder da equipe nos grandes momentos. E se ele estiver fisicamente e mentalmente preparado para dar esse salto no longo prazo, os Pelicanos deverão ser levados a sério no longo prazo.

(Foto superior de Zion Williamson: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images)