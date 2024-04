As maçãs são saudáveis? Além disso, aqui estão as maçãs mais doces que você pode comprar.

Uma versão do famoso provérbio “Uma maçã por dia mantém o médico longe” apareceu pela primeira vez nos Estados Unidos em 1866 em uma revista de New Hampshire chamada Notes and Queries. Embora possam existir iterações antigas deste provérbio em outras partes do mundo, poucos que o repetiram no século passado provavelmente compreenderam toda a extensão de como as maçãs são benéficas para a saúde.

Mas as maçãs não são necessariamente únicas entre outras frutas em todos os benefícios à saúde que oferecem. Acontece que comendo mais qualquer Frutas ou vegetais – juntamente com outros alimentos saudáveis, como parte de uma dieta equilibrada – também podem ajudar a evitar alguns problemas médicos.

As maçãs são saudáveis?

Existem muitos benefícios comprovados para a saúde decorrentes do consumo de maçãs. a Centro Nacional de informações sobre biotecnologia Por exemplo, um estudo mostrou que consumir maçãs regularmente reduz o risco de câncer de pulmão. “pesquisar “Também mostrou que a presença de polifenóis nas maçãs ajudou a fruta a ser consistentemente associada a um menor risco de doenças cardíacas e diabetes tipo 2”, diz Abby Gilman, dietista e nutricionista registada. Chef baseado na cidade de Nova York.

As cascas de maçã também são uma grande fonte de flavonóides, que ajudam o corpo a combater vírus e infecções. Foi vinculado Com risco reduzido de acidente vascular cerebral.

As maçãs também são ricas em vitamina C, “que ajuda a destruir os radicais livres antes que eles possam danificar as membranas celulares, o DNA e outros componentes do corpo”, explica Jill Weisenberger, MS, RDN, nutricionista registrada na Virgínia e autora de “Pré-diabetes: um guia completoEla acrescenta que as maçãs também contêm pectina, que ajuda a reduzir os níveis de colesterol prejudicial.

“As maçãs são ricas em fibras e antioxidantes, o que pode ajudar a promover a saúde e reduzir o risco de doenças”, diz Abby Langer, nutricionista clínica, nutricionista registrada e fundadora do The Apple Center. Abby Langer Nutrição. “Também são boas fontes de carboidratos, que nos dão energia”, acrescenta.

Comer maçãs também pode ajudar no controle de peso saudável porque o lanche é refrescante, farto e tem poucas calorias, e “comer maçãs pode substituir o lanche de biscoitos, batatas fritas ou sorvete”, diz Weisenberger.

As maçãs são mais saudáveis ​​do que outras frutas?

Apesar de todos os seus benefícios, não seria correto descrever as maçãs como necessariamente “mais saudáveis” do que outras frutas. “Todas as frutas são nutritivas e as dietas mais nutritivas proporcionarão uma maior variedade de frutas”, oferece Weisenberger. Por exemplo, notei que as peras contêm mais fibras do que as maçãs, as laranjas contêm mais vitamina C e as frutas vermelhas contêm uma mistura diferente de polifenóis. “É por isso que comer uma variedade é a melhor opção”, diz ela.

Langer concorda, então ela diz que você não deve se sentir limitado se maçãs não são sua praia. “Escolha frutas que você gosta de comer regularmente”, aconselha.

Qual maçã é a mais doce?

Você pode ficar surpreso ao saber que existem mais de 7.500 variedades de maçãs cultivadas em todo o mundo, de acordo com pesquisar Da Universidade Estadual de Washington. Algumas das variedades mais comuns compradas nos Estados Unidos incluem maçãs Fuji, Red Delicious, Golden Delicious, Honeycrisp, Pink Lady, Jonagold, Gala, Macomb, McIntosh, Empire e Granny Smith.

Embora os níveis de doçura possam ser subjetivos, as maçãs Fuji são frequentemente consideradas as maçãs mais doces disponíveis, seguidas por Gala, Honeycrisp e Red Delicious. “As maçãs Granny Smith tendem a ser menos doces e ácidas e mantêm bem a sua forma, o que as torna excelentes para assar”, diz Gilman.

Quando se trata dos benefícios para a saúde associados a cada variedade, “não deixe ninguém lhe dizer que uma maçã é mais saudável que outra”, aconselha Weisenberger. “Alguns conterão mais fibra alimentar, mas outros conterão mais vitamina C”, explica ela. “Meu melhor conselho é comer o que você gosta, guardar a crosta e experimentar uma combinação diferente periodicamente.”