O Lakers finalmente encerrou o trabalho, encerrando a seqüência de derrotas contra o Nuggets

LOS ANGELES – Os gemidos se espalharam pela arena da Crypto.com. Estava acontecendo de novo.

Quando Michael Porter Jr., do Denver, finalizou uma enterrada sobre Gabe Vincent, o Nuggets ficou subitamente a sete pontos do Los Angeles Lakers faltando 3 minutos e 41 segundos para o fim do terceiro quarto do jogo 4. O Lakers parecia à beira de mais uma vitória. Colapso, mais uma raspagem nas mãos do Nuggets, mais uma temporada para reavaliar sua posição na Conferência Oeste.

A multidão ficou quieta e tensa. O banco do Lakers parecia instável.

No entanto, na posse seguinte, D'Angelo Russell, que teve um rebote após um jogo 3 de ovo de ganso, chamou a atenção de vários defensores do Nugget e disparou um passe sem olhar para o canto direito para o 3 de Vincent. , Anthony Davis superou Porter e Nikola Jokic para pegar um rebote ofensivo – um dos 23 rebotes da carreira empatados – e chutou a bola para Taurean Prince por mais 3.

A crise foi evitada, pelo menos temporariamente.

O Lakers venceu por 119-108, quebrando sua seqüência de 11 derrotas consecutivas contra o Denver e vencendo o jogo 4 de sua série de primeira rodada dos playoffs da NBA. Esta vitória é a primeira do Los Angeles sobre o Denver desde 16 de dezembro de 2022, ou seja, há cerca de 500 dias. O Lakers ainda está atrás da série melhor de sete por 3 a 1, mas evitou grandes questões iminentes fora da temporada sobre o status do técnico Darvin Hamm, o futuro de LeBron James, como será a escalação na próxima temporada e muito mais, pelo menos mais alguns anos. dias.

Enquanto isso, eles têm a chance de estender a temporada no jogo 5, na segunda-feira.

“Bem, a única chance para nós é apenas no próximo jogo”, disse James. “E nós nos demos outra tábua de salvação. Nós nos demos outra tábua de salvação, e é uma série de um jogo para nós.

Depois de três jogos de colapso no segundo tempo, o ataque do Lakers manteve o ritmo do Nuggets no jogo 4. Eles só foram derrotados por 60-58 no segundo tempo, depois de entrar no jogo por 4 a 42 no segundo tempo da série.

Em quatro jogos, o Lakers liderou em 136 dos 192 minutos, 70,8 por cento. Por outro lado, o Nuggets liderou apenas 21,8 por cento dos minutos da série, com o placar empatado nos 7,4 por cento restantes.

O fato de o Lakers ter perdido três dos quatro jogos, apesar de ter liderado por mais de dois terços dos minutos da série, é uma acusação ainda maior de sua derrota no jogo 2, quando perdeu uma vantagem de 20 pontos nos 22 minutos finais. Se o Lakers tivesse resistido e vencido o jogo, esta série teria ficado empatada em 2 a 2, com o Lakers mantendo mais impulso, apesar do Nuggets ter a vantagem de jogar em casa.

“Obviamente, espero que ganhemos (a série) por 4 a 0”, disse o armador do Lakers, Austin Reeves. “As probabilidades não estão a nosso favor. Mas sempre que conseguirmos nos manter à tona, teremos a chance de fazer algo especial. E estamos prontos para esse desafio.”

Por mais importante que fosse para a psique deles, a vitória do Lakers foi.

Quer o Lakers admita ou não, o Nuggets estava mais ou menos perdido. Sempre que um jogo se aproxima ou o Nuggets se esforça, o Lakers começa a ficar nervoso e em pânico. Denver é o melhor time, especialmente o melhor time em tempos difíceis. Mas o Lakers deveria vencer pelo menos algumas dessas 11 derrotas consecutivas.

O fato de o Lakers estar disposto a desafiar no Jogo 4, salvar sua temporada e finalmente eliminar algumas das narrativas associadas ao Denver Devils é uma prova da luta e do espírito do grupo.

“Um bom dia para estar vivo em prol da sobrevivência”, disse Hamm. “Essa foi a mensagem de ontem e a mensagem de hoje. Basta vencer um jogo. Temos que nos reorientar, recalibrar e ter a mesma mentalidade antes de entrar em Denver.”

James liderou o Lakers com 30 pontos (14 de 23 arremessos), incluindo 14 no quarto período. Dezoito de suas 23 tentativas de chute foram acertadas, enquanto o Nuggets atacava com uma dieta constante de bola agressiva. Ele correu para a borda, espalhou uma incompatibilidade e acertou um salto de virada. A estrela de 39 anos continua a perseguir Jokic no pick-and-roll.

Davis fez 25 pontos (11 de 17 arremessos), os mencionados 23 rebotes, o recorde do time, seis assistências e um bloqueio em 42 minutos, o recorde do time. Jokic, que marcou 33 pontos, pegou 14 rebotes e deu 14 assistências no sábado, foi o MVP da série. Ele é o melhor jogador do mundo e o favorito para ganhar o prêmio de Melhor Jogador pela terceira vez. Mas Davis tornou o encontro mais competitivo do que na temporada passada, igualando e superando seu grande adversário por longos períodos. Para esta série, Davis tem média de 30,5 pontos (62,2% de arremessos) e 15,8 rebotes por jogo.

“AD não precisa provar nada a ninguém”, disse James. “Ele é um dos nossos melhores jogadores, um dos melhores jogadores do mundo. E está mostrando isso novamente nos primeiros quatro jogos.”

Reeves somou o recorde da equipe com 21 pontos e seis assistências. Hachimura marcou nove pontos, o melhor da série, em 22 minutos, o menor da temporada. Prince também marcou nove pontos, o melhor de sua carreira, em 29 minutos, 17 dos quais no segundo tempo.

Mas o desempenho do swing veio de Russell, que se recuperou de sua enterrada no jogo 3 para marcar 21 pontos em 8 de 15 arremessos, incluindo quatro 3s. Depois que Russell foi eliminado no jogo 4 das finais da Conferência Oeste na temporada passada, Hamm manteve-se firme. Russell e o manteve como titular.

““Estou muito confiante nele”, disse Hamm.

Quando a mensagem foi transmitida após o jogo, Russell, que recusou dois pedidos para falar com os repórteres após o jogo 3, deu uma resposta confiante.

“Agradeço isso, mas acredito em mim mesmo, simples assim, mais do que em qualquer outra pessoa”, disse Russell. “Eu não precisava, mas gostei.”

O Lakers fez a maioria das pequenas coisas certas no jogo 4. Eles superaram o Denver por 46-40, segurando o atacante Aaron Gordon do Denver com apenas três rebotes e nenhuma rebatida ofensiva depois de pegar 15 e cinco, respectivamente, no jogo 3. Los Angeles superou Denver por 14-5 em pontos de segunda chance. Eles também dominaram a batalha de pintura, superando o Nuggets por 72-52.

Nenhum time da NBA jamais se recuperou de uma desvantagem de 3-0 na série. Mas se há um jogador com o running back mais experiente, é James, que liderou o Cleveland Cavaliers na recuperação por 3 a 1 sobre o Golden State Warriors, que conquistou 73 vitórias nas finais da NBA de 2016. Tão importante quanto, James é um líder que lidera o time. NBA de todos os tempos em desempenhos de 30 pontos em jogos de playoffs com 19 pontos.

“O jogo de segunda-feira é o jogo mais importante da temporada para nós, e nós entendemos isso e sabemos disso, então é aquele ponto em que você perde e acabou”, disse James. “Você vence e segue em frente.”

O Lakers está confiante de que pode continuar. Enquanto isso, o Jogo 5 será o maior teste até agora.

O Lakers está 0-3 em Denver nesta temporada e apenas 21-23 fora de casa (incluindo o campeonato da temporada, o campeonato play-in e os playoffs). Denver certamente terá motivação extra depois de perder em um jogo de playoff e finalmente dar vida ao Lakers. A torcida do Ball Arena vai torcer pela pequena parte.”quem é o teu pai?“E encerrando a temporada do Lakers.

Apesar do resultado do Jogo 5 e da série, a vitória de sábado removeu um pesado obstáculo mental da seqüência de derrotas e transformou esta em uma série de basquete mais normal.

“É difícil ser varrido”, disse Davis. “Ninguém quer essa sensação, especialmente no verão. Você tem que conviver com essa sensação pelo resto do verão. Então não falamos sobre isso. Sabemos o que está em jogo. Ninguém quer essa sensação na boca durante o resto do verão. A maneira como jogamos esta noite é a maneira como deveríamos jogar o resto da série.”

(Imagem superior: Ronald Martinez/Getty Images)