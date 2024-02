Medalhas das Olimpíadas de Paris 2024 contarão com barra da Torre Eiffel

CNN

As medalhas das Olimpíadas deste ano em Paris não foram apenas inspiradas na Torre Eiffel, mas cada uma contém uma peça original do marco do século XIX.

Os organizadores dos Jogos, que revelaram os projetos na quinta-feira, disseram que as ferragens removidas da estrutura durante reformas anteriores foram reaproveitadas para criar a peça central hexagonal das medalhas. Eles acrescentaram que a mudança daria aos atletas de sucesso “pedaços reais da história parisiense” para levarem para casa.

O design foi supervisionado pelo joalheiro francês Chaumet, cuja empresa-mãe LVMH assinou um importante acordo de patrocínio com Paris 2024 no verão passado. Como todos os designs desde os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, o verso da medalha olímpica apresenta uma imagem da deusa grega da vitória, Nike. Enquanto isso, a medalha Paralímpica é decorada com uma representação gráfica da Torre Eiffel, como se vista de baixo.

Benoit Tessier/Reuters A medalha de ouro dos Jogos Olímpicos PA Paris 2024 é exibida junto com as medalhas de ouro e prata paraolímpicas em joias Chaumet (Reuters/Benoit Tessier)

Segundo um comunicado de imprensa, “alguns elementos metálicos” foram removidos do monumento durante as renovações do século XX e “têm sido cuidadosamente preservados desde então”. A distinta pintura marrom escura da Torre Eiffel foi limpa e as peças foram cortadas em formas hexagonais antes da gravação do logotipo Paris 2024.

As peças de ferro são fixadas no lugar por meio de uma configuração de “garra”, uma técnica normalmente usada para fixar pedras preciosas em joias. Em declarações à CNN no atelier Chaumet em Paris antes da revelação, a diretora criativa da casa de luxo, Clémentine Massonnat-Schaller, disse que o design pretendia “acentuar” a peça central hexagonal “como uma pedra preciosa”. Masons Schaller acrescentou que, embora a Torre Eiffel tenha servido como “principal fonte de inspiração”, Chaumet também consultou seus próprios arquivos – incluindo sua história de fabricação de tiaras enfeitadas com joias. O joalheiro disse que isso fica mais evidente nas linhas que lembram raios de sol emergindo do centro das medalhas.

Benoit Tessier/Reuters A partir da direita: Tony Estanje, presidente do Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris 2024, na Torre Eiffel com a ciclista francesa Marie Patoyer, a esgrimista Sarah Balzer e o atleta Arnaud Assoumani, detentores de medalhas nos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos.

“A coroa é a peça que faz quem a usa irradiar”, disse Masons Schaller, acrescentando que o design do raio de sol tinha como objetivo “fazer os atletas brilharem mais”.

Diferentemente dos anos anteriores, as medalhas olímpicas e paralímpicas compartilham a mesma face. Num comunicado anunciando os projetos, o presidente do Paris 2024, Tony Estanguette, disse que a decisão representa uma “convergência” entre os dois eventos.

Em julho passado, os organizadores dos Jogos Olímpicos Anunciar A Chama Olímpica será a primeira na história dos Jogos a ser utilizada tanto nos Jogos Olímpicos quanto nos Paraolímpicos. Com um efeito cascata projetado para evocar água em movimento, a tocha de 3,3 libras do designer francês Mathieu Lehanor será produzida inteiramente a partir de aço reciclado. A tocha foi revelada poucas semanas depois que a LVMH anunciou um acordo para se tornar o “Parceiro Premier” dos Jogos. Espera-se que as outras marcas do grupo, incluindo Louis Vuitton e Dior, tenham uma presença visível nos Jogos, assim como a produtora de champanhe de propriedade da LVMH, Moët Hennessy.