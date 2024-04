O comércio de IA está de volta à medida que aumenta a confiança nas grandes empresas de tecnologia

A mania da IA ​​voltou a Wall Street e os investidores estão começando a comprar novamente.

Os excelentes resultados trimestrais da Microsoft (MSFT) e da Alphabet (GOOG, GOOGL), bem como o bem recebido IPO de Rubrik (RBRK), colocaram a narrativa da IA ​​de volta nos trilhos, despertando uma confiança renovada de que as apostas caras das grandes tecnologias em… Diversão ferramentas promovem o crescimento.

As ações da Alphabet atingiram um máximo histórico na sexta-feira, fechando acima do valor de mercado de US$ 2 trilhões pela primeira vez. As ações da Microsoft subiram 1,8%, com o tamanho do mercado atingindo mais de US$ 3 trilhões.

“A história do investimento em IA é sólida”, disse Yong-Yu Ma, diretor de investimentos da BMO Wealth Management nos EUA, ao Yahoo Finance.

O desempenho superior da Microsoft e da Alphabet, juntamente com a montadora de Elon Musk que virou AI Tesla (TSLA), levou o S&P 500 (^GSPC) e o Nasdaq (^IXIC) ao seu melhor desempenho semanal do ano.

“Eles estão obtendo lucros”, disse Nicole Inouye, do HSBC, ao Yahoo Finance. “Esta é uma história de crescimento crónico e acreditamos que o setor continuará forte durante o segundo semestre do ano.”

As descobertas da Microsoft e do Google deram a Wall Street uma visão antecipada de como a inteligência artificial impulsionará as ações nos próximos anos. A Microsoft disse que os serviços de inteligência artificial foram responsáveis ​​por 7 pontos percentuais do aumento de 31% na receita de sua divisão de nuvem Azure.

Enquanto isso, o aumento das contribuições da IA ​​ajudou a aumentar a receita da nuvem do Google em 28%, em comparação com o ano passado.

“Os comentários do Google e da Microsoft nos dizem que há uma demanda real por IA”, disse Rishi Galloria, analista da RBC Capital Markets, ao Yahoo Finance. “Não é apenas exagero, não são apenas pessoas falando sobre isso. Há capital real sendo colocado em ação.”

Numa nota aos clientes esta semana, Michael Hartnett, do Bank of America, escreveu que a “estreita liderança de crescimento das mega-capitalizações” permanecerá intacta até que as ameaças de recessão se materializem.

A oportunidade da IA ​​​​vai muito além da Microsoft e do Google – as duas empresas frequentemente vistas por Wall Street como líderes na corrida pela IA.

Brad Erickson, analista de Internet da RBC Capital Markets, disse ao Yahoo Finance que a liquidação pós-lucro da Meta (META) foi uma “reação exagerada” e ele acredita que a IA será um “motor transformacional” para a empresa.

“Vamos comprá-lo”, disse Erickson.

A recuperação de muitas ações Mag 7 chega antes dos principais resultados da Amazon (AMZN) e da Apple (AAPL) na próxima semana – dois relatórios de lucros que serão outro teste crucial para o comércio de tecnologia de IA em meio a avaliações crescentes.

Curioso sobre o melhor nome Mag 7 para negociar em maio em meio ao ressurgimento da sigla? No último episódio de Abra o lance Podcast, discutimos exatamente isso. Sintonize abaixo.

