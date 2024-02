A lição mais importante de Patrick Willis detalhada pelo ex-estrela do 49ers Eric Reid – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Eric Reid entrou na NFL sob a tutela do lendário linebacker do 49ers, Patrick Willis. Ele passou seus primeiros dois anos na liga aprendendo como cinco vezes selecionado para o First Team All-Pro, enquanto os dois eram companheiros de equipe em San Francisco.

Durante uma entrevista com Matt Maiocco e Jennifer Lee Chan da NBC Sports Bay Area no Super Bowl LVIII Radio Row, Reed revelou como uma simples mensagem de Willis acabou sendo a lição mais importante que ele aprendeu na seleção sete vezes do Pro Bowl.

“Você tem que fazer o seu trabalho”, disse Red a Mayoko e Lee-chan. “Você tem que fazer isso. O time conta com você para fazer o seu trabalho. Não dê desculpas, não seja o motivo de não pararmos; precisamos que você dê um passo à frente. Lembro-me de quando era um jovem jogador e ele olhando para mim dizendo: 'Eh, você tem que fazer isso.' “Precisamos de você aqui, precisamos de você agora.”

“Seja uma blitz ou uma peça coreografada, você precisava fazer alguma coisa. Ele é aquele líder que todos desejam. Ele torna as pessoas ao seu redor melhores. Elas se alimentam dele.”

Os 49ers selecionaram Willis em 11º lugar geral no Draft da NFL de 2007. O produto Ole Miss causou um impacto imediato em São Francisco, ganhando honras de Estreante Defensivo do Ano e honras de Primeiro Time All-Pro durante sua primeira temporada na liga.

Willis continuaria sua carreira no 49ers, ganhando seis seleções All-Pro durante seus oito anos de carreira na NFL antes de se aposentar várias semanas após seu 30º aniversário em 2015.

Além dos números espalhafatosos que postou – Willis liderou a liga em tackles em 2007 e 2009 – o dinâmico linebacker assumiu orgulhosamente o papel de espinha dorsal de um time 49ers que passou de eterno morador de porão a candidato genuíno durante sua gestão. Missão em São Francisco.

Durante o apogeu de Willis, os 49ers alcançaram pelo menos o NFC Championship Game em três temporadas consecutivas de 2011-13, incluindo uma aparição no Super Bowl XLVII. Willis ganhou honras de First-Team All-Pro em cada uma dessas três temporadas, ao mesmo tempo que serviu como o coração e a alma de uma defesa que terminou entre os cinco primeiros em pontos e jardas permitidas em cada campanha durante esse período.

Apesar do currículo condecorado de Willis, o lendário linebacker do 49ers ainda não recebeu votos suficientes para ser incluído no Hall da Fama do Futebol Profissional, depois de ter sido finalista em duas ocasiões anteriores.

Tudo isso pode mudar na noite de quinta-feira, já que Willis mais uma vez se torna um dos 15 finalistas do Hall da Fama. Até cinco jogadores podem ser selecionados e os candidatos devem receber pelo menos 80% dos votos para serem empossados.

