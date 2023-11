XAI de Musk está pronto para lançar o primeiro modelo de IA para seleção de grupo

O CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk, faz uma pausa durante uma conversa com o primeiro-ministro britânico Rishi Sunak em Londres, Grã-Bretanha, quinta-feira, 2 de novembro de 2023. Kirsty Wigglesworth/Pool via Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

3 Nov (Reuters) – A XAI, startup de inteligência artificial de Elon Musk, lançará seu primeiro modelo de IA para um grupo seleto no sábado, disse o bilionário e CEO da Tesla Inc (TSLA.O). Ele disse Sexta-feira.

Isto ocorre quase um ano depois que o ChatGPT da OpenAI capturou a imaginação de empresas e usuários em todo o mundo, levando a um aumento significativo na adoção de tecnologia de IA generativa.

Musk foi cofundador da OpenAI, empresa por trás do ChatGPT, em 2015, mas renunciou ao conselho da empresa em 2018.

“Em alguns aspectos importantes, (o novo modelo xAI) é o melhor que existe atualmente”, postou ele em sua plataforma de mídia social X.

“Assim que o beta inicial terminar, o sistema xAI da Grok estará disponível para todos os assinantes do X Premium+”, postou Musk.

X, anteriormente conhecido como Twitter, lançou dois novos planos de assinatura na semana passada, um nível Premium+ de US$ 16 por mês para usuários dispostos a pagar por uma experiência sem anúncios e um nível básico de US$ 3 por mês.

O bilionário, que criticou os esforços de IA das grandes empresas de tecnologia e o que ele chama de censura, disse no início deste ano que lançaria uma IA máxima que buscasse a verdade e tentasse compreender a natureza do universo para rivalizar com Bard e Google. Microsoft (MSFT.O) Bing AI.

A equipe por trás do xAI, lançado em julho, vem da DeepMind do Google, empresa controladora do Windows, e de outras grandes empresas de pesquisa de IA.

Embora X e xAI sejam separados, as duas empresas trabalham em estreita colaboração. xAI também trabalha com Tesla e outras empresas.

Larry Ellison, cofundador da Oracle (ORCL.N), que se descreve como amigo próximo de Musk, disse em setembro que a xAI assinou um contrato para treinar seu modelo de IA na nuvem da Oracle.

(Reportagem de Akash Sriram e Mrinmay Dey em Bengaluru; Preparação de Mohammed para o Boletim Árabe) Edição de Shinjini Ganguly e William Mallard

