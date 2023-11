Bank of America alerta sobre atrasos nos depósitos no setor bancário

O cliente usa um caixa eletrônico fora de uma agência do Bank of America



Nova Iorque

CNN

–



Vários bancos dos EUA sofreram atrasos nos depósitos na sexta-feira devido a um erro em sua rede de processamento de pagamentos, de acordo com o Federal Reserve.

Os bancos sublinharam que os depósitos dos clientes permanecem seguros e que o erro foi introduzido por erro humano e não por um ataque malicioso. Embora o raro atraso nos depósitos tenha afectado os depósitos num grande número de bancos, outros sistemas bancários pareciam estar a funcionar normalmente.

O Bank of America alertou os clientes que seus depósitos podem sofrer atrasos devido a um problema que afeta vários bancos. Um porta-voz do Chase confirmou à CNN que alguns dos depósitos diretos de seus clientes não foram atualizados.

Clientes do Bank of America, Chase, U.S. Bank, Truist e Wells Fargo reclamaram de problemas na manhã de sexta-feira, de acordo com o Business Insider. Detector de queda. Alguns usuários do X, anteriormente conhecido como Twitter, Eles reclamaram que não recebiam seus salários Sexta-feira.

Reserva Federal Alertar bancos Na tarde de sexta-feira, o problema foi causado por um “problema de processamento” na operadora do setor privado da Automated Clearing House (ACH), uma rede nacional de processamento de transações.

o Sistema H Ele permite que os bancos enviem pagamentos eletrônicos entre si. Tudo, desde cheques de depósito direto até pagamentos de contas de clientes para hipotecas e contas de serviços públicos, flui através deste sistema.

O Fed disse que um “erro” em um lote de pagamentos levou a um atraso no processamento dos pagamentos.

A Clearing House, operadora privada da ACH, confirmou à CNN que “enfrentou um problema de processamento” com uma série de transações bancárias. Greg McSweeney, porta-voz da The Clearing House, disse que o problema foi causado por um “erro manual” e não estava relacionado a um problema de segurança cibernética.

“O TCH está trabalhando com instituições financeiras afetadas neste assunto”, disse McSweeney em comunicado.

Não houve atualização sobre quando o problema será resolvido.

Alguns clientes bancários frustrados reclamaram nas redes sociais sobre atrasos nos depósitos.

“@BankofAmerica, onde está meu dinheiro e ele cobrirá minhas contas com vencimento hoje?” Um usuário no X Ele disse.

Numa carta aos clientes na sexta-feira, o Bank of America disse que “alguns depósitos podem ser temporariamente adiados”.

Os depósitos a partir de sexta-feira podem ser adiados devido a “um problema que afeta várias instituições financeiras”, dizia a carta.

“Suas contas permanecem seguras e seu saldo será atualizado assim que você receber seu depósito”, dizia a mensagem do Bank of America. “Você não precisa realizar nenhuma ação.”

“Um problema no sistema afetou os débitos e créditos do ACH enviados para nós, bem como para outros bancos”, disse Chase em comunicado à CNN. “Os criadores desses depósitos estão trabalhando para reenviar os arquivos de pagamento e iremos publicá-los o mais breve possível.”

Uma fonte do setor disse à CNN que a questão não parecia ser um problema específico do banco.

O Banco dos EUA disse em comunicado que está ciente de um “problema técnico em todo o setor” que afeta alguns depósitos.

“As contas dos clientes permanecem seguras e os saldos serão atualizados à medida que os depósitos são recebidos”, disse o US Bank. “Não temos estimativa de tempo neste momento. Os clientes não precisam tomar nenhuma ação.”

Em uma postagem no X, o Wells Fargo disse aos clientes que estava “ciente do problema do depósito” e “trabalhando em uma solução”.

O ACH é operado pelos Bancos da Reserva Federal e pela Rede de Pagamento Eletrônico.