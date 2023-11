Uma rápida reversão nos títulos e uma recuperação nas ações encerram uma semana selvagem para os mercados

A Fed começou a aumentar a sua principal taxa de juro de curto prazo em Março do ano passado, mas os investidores concentraram-se recentemente nas taxas de mercado de longo prazo, que são impulsionadas por uma variedade de factores, como o crescimento económico e as expectativas de inflação, e não apenas pela política da Fed. decisões. . Estas taxas de longo prazo começaram a subir em Agosto, intensificando as preocupações sobre a sustentabilidade da dívida governamental de 33 biliões de dólares, entre outras preocupações.

Essas preocupações foram um tanto dissipadas esta semana. Os investidores acolheram favoravelmente os planos do Tesouro de transferir os seus empréstimos para dívida de curto prazo, aliviando a pressão sobre os rendimentos de longo prazo. Então, o presidente do Fed, Jerome Powell, pareceu acalmar os nervos dos investidores depois que o banco central manteve as taxas de juros estáveis ​​pela segunda reunião consecutiva. O crescimento do emprego mais fraco do que o esperado também sugere que os esforços da Fed para abrandar a economia estão a ter impacto.

“Para mim, o relatório de empregos é definitivamente positivo”, disse Ronald Temple, estrategista-chefe de mercado da Lazard. “Acho que é um sinal muito bom para o Fed de que está desacelerando a economia e que não precisa aumentar as taxas novamente.”

O rendimento das notas do Tesouro a 10 anos caiu 0,3 pontos percentuais durante a semana, para pouco menos de 4,6 por cento, a maior queda desde a turbulência bancária em Março. No entanto, o rendimento ainda é mais de meio ponto percentual superior ao do início de agosto.

A queda dos rendimentos desta semana levou a uma recuperação generalizada nos mercados bolsistas. O índice Russell 2000 de pequenas empresas, mais sensíveis aos altos e baixos da economia, subiu 2,8 por cento na sexta-feira. Este indicador caiu mais de 18 por cento nos últimos meses, mas aumentou esta semana quase 8 por cento, o maior aumento numa semana desde a recuperação precoce da epidemia em 2020.