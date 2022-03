Voe seu nome gratuitamente ao redor da lua na missão Artemis I da NASA

Adicione seu nome aqui para inclusão em uma unidade flash que voará a bordo do Artemis I.

Artemis I será o primeiro teste de voo não tripulado do foguete Space Launch System e da espaçonave Orion. A jornada abre o caminho para o pouso da primeira mulher e primeira pessoa de cor na lua!

Preencha o formulário aqui: Envie seu nome com Artemis

Todos os olhos estarão no histórico Complexo de Lançamento 39B da Orion e no Sistema de Lançamento Espacial (SLS). The mission will demonstrate our commitment and capability to extend human existence to the Moon and beyond.

Artemis I will be the first in a series of increasingly complex missions to build a long-term human presence at the Moon for decades to come.