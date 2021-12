Vincent Jackson foi diagnosticado com estágio 2 CTE no final da NFL

TAMPA, Flórida – O receptor e hacker de Vincent Jackson, que foi encontrado morto no início deste ano em um quarto de hotel na Flórida, foi diagnosticado com encefalopatia traumática crônica estágio 2, anunciou a Concussion Legacy Foundation na quinta-feira.

Jackson, que passou sete temporadas jogando pelos Chargers e cinco temporadas pelos Buccaneers, foi encontrado morto em um quarto de hotel em Brandon, Flórida, em fevereiro, depois que sua família denunciou seu desaparecimento. Ele estava hospedado no hotel por um mês. Ele tinha 38 anos.

“Vincent dedicou muito de sua vida a ajudar os outros. Mesmo depois de sua morte, sei que ele vai querer continuar o mesmo legado”, disse a viúva de Jackson, Lindsey Jackson, em um comunicado.

“Ao doar seu cérebro para o VA-BU-CLF Brain Bank, esperamos continuar a ver avanços na pesquisa de CTE, permitindo aos médicos diagnosticar a doença in vivo e, finalmente, encontrar opções de tratamento no futuro. Ainda há muito a ser compreendido . CTE, educação é a chave para a prevenção. A conversa sobre este assunto deve ser mais ampla, e nossa família espera que outras pessoas se sintam confortáveis ​​e apoiadas ao falar sobre CTE. ”

A encefalopatia traumática crônica é uma doença cerebral degenerativa causada por golpes repetidos na cabeça. Afeta o humor, o pensamento e o comportamento, e os sintomas podem demorar anos. É caracterizada por um amplo acúmulo de uma proteína chamada tau. Não pode ser diagnosticado in vivo e não pode ser encontrado em uma autópsia convencional.

“Vincent Jackson era um gigante inteligente, disciplinado e gentil, cuja vida começou a mudar na casa dos 30 anos. Ele desenvolveu depressão, com perda progressiva de memória, dificuldades de resolução de problemas, paranóia e, eventualmente, isolamento social severo”, Dra. Ann Mackie, neuropatologista-chefe para neuropatologia sistêmica Virginia Boston Healthcare e diretor do BU CTE Center e VA-BU-CLF Brain Bank, em um comunicado.

“Sua exibição cerebral do estágio 2 CTE não deveria nos surpreender mais; essas descobertas estão se tornando comuns”, disse Mackie sobre Jackson. “Surpreendentemente, tantos jogadores de futebol morreram de CTE e pouco foi feito para tornar o futebol, em todos os níveis, mais seguro, reduzindo o número de golpes repetitivos. Lidando com os riscos que o futebol representa para a saúde cerebral e apoiando os jogadores que sofrem.”

Jackson é o segundo ex-jogador a confirmar esta semana que está no estágio 2 CTE.

O ex-cornerback da NFL Phillip Adams tinha 32 anos quando atirou em si mesmo e matou outras seis pessoas em Rock Hill, Carolina do Sul, em abril. De acordo com Mackey, que estudou os cérebros de ambos os atletas, ele descobriu que tinha uma “quantidade extraordinária de CTE” no lobo frontal de seu cérebro.

Em 12 temporadas, Jackson registrou 540 recepções para 9.080 jardas e 57 touchdowns. Ele atingiu o limite de 1.000 jardas em seis dessas temporadas e foi nomeado para o Pro Bowl três vezes.

Walter Payton, indicado aos corsários, foi o Homem do Ano por quatro temporadas antes de se aposentar do futebol em 2016 e dedicou sua vida a ajudar famílias de militares por meio da Fundação Jackson em Ação 83. Ele também escreveu três livros infantis, destinados a ajudar crianças e seus filhos. as famílias enfrentam os desafios exclusivos dos militares. Também possui cinco restaurantes.