Chiefs at Chargers points: atualizações ao vivo, estatísticas da partida, destaques, TV e transmissão ao vivo de ‘Friday Night Football’

O Los Angeles Chargers se recuperou do desastre inicial, liderando o rival da divisão Kansas City Chiefs por 14 a 10 no intervalo “Thursday Night Football”.

A primeira posse de bola do Los Angeles no jogo terminou com três quedas consecutivas na end zone, já que o Charger perdeu um retorno de 75 jardas no início do jogo e saiu sem gols. Depois de levar os Chiefs a pousar em sua posse inicial, Justin Herbert conseguiu um passe e optou por dirigir o segundo L.A. da noite. Kansas City acertou uma cesta de campo para liderar por 10 pontos, mas então o Charger voltou a isso com 10 jogadas e 75 jardas.

Depois de três vezes por KC, o KC instalou os Chargers em uma excelente posição de campo, eles novamente caminharam pelo campo e Herbert encontrou Jalen Guyton de 4 jardas para dar a sua equipe a liderança. Os Chiefs tiveram a chance de conseguir alguns pontos com um treino de dois minutos, mas Joey Bosa veio gritando na beirada por um saco plástico no Mahomes. O time de L.A. teve a oportunidade de ampliar sua liderança, mas optou por ir para o quarto e gol no último jogo do primeiro tempo e foi parado.

Os Chiefs retornarão no segundo tempo e consolidarão seu domínio na divisão, ou os Chargers tornarão as coisas mais emocionantes ao longo da temporada regular? Mantenha-o bloqueado em nosso blog ao vivo pelo resto da noite enquanto atualizamos você com estatísticas, pontuações e recursos.

como assistir

Encontro: Quinta, 16 de dezembro | Tempo: 20h20 horário do leste

Localização: SoFi Stadium (Inglewood, CA)

Televisão: Fox / NFL | fluxo: fuboTV (Clique aqui)

Ele segue: CBS Sports App

Prospecto: Bosses -3, O / U 54