[Video] Verificamos a TV Micro LED de 140 polegadas da Samsung na CES 2024

A CES 2024, realizada há poucos dias, estava repleta de TVs gigantes. A Samsung exibiu algumas de suas maiores e mais impressionantes TVs. Além de suas novas linhas de TVs QLED e Neo QLED que apresentam tamanhos de até 98 polegadas, a Samsung também teve em seu estande algumas TVs gigantes de 140 polegadas, que tivemos a oportunidade de conferir.

A gigante TV Micro LED de 140 polegadas da Samsung é prática na CES 2024

A Samsung apresentou sua nova linha de TVs Micro LED que consiste em cinco tamanhos prontos para uso: 76 polegadas, 89 polegadas, 101 polegadas, 114 polegadas e 140 polegadas. Claro, é uma TV modular que pode ser personalizada. Isso significa que você pode usar vários painéis Micro LED para criar uma tela de TV de qualquer tamanho e formato. Claro, dirigir é uma coisa completamente diferente. A Samsung não revelou seu preço, mas se o passado servir de referência, mesmo a menor dessas TVs custará milhares de dólares. Assista ao nosso vídeo prático da mais recente TV Micro LED da Samsung no vídeo abaixo.

Micro LED é uma tecnologia de exibição autoemissiva, como OLED e QD-OLED. Isso significa que cada pixel desta TV pode produzir sua própria luz de fundo e cores, conforme explicado neste artigo. Portanto, não há necessidade de luz de fundo separada, o que significa que você pode melhorar os pretos sem todas as desvantagens das TVs OLED (como burn-in e baixo brilho sustentado). Além disso, essas TVs são muito brilhantes, o que significa que você pode obter excelentes resultados HDR. Possui resolução 4K e estará disponível nas variantes de 120 Hz e 240 Hz. A Samsung também disse que essas TVs agora usam um processo de fabricação mais robusto e confiável, que a empresa chama de “Laser Lift Off”.

O som nessas TVs vem dos alto-falantes embutidos atrás do painel da tela, de modo que o som parece vir da própria cena. Os modelos de TV prontos para uso da nova coleção usam o Infinity Air Design da Samsung, que faz com que a TV pareça estar pairando no ar acima de seu suporte. Por alguma razão, a Samsung não exibiu as TVs Micro LED de 50 e 63 polegadas que exibiu na CES 2023 no ano passado.

A Samsung também exibiu um protótipo de sua TV Micro LED transparente

A Samsung também apresentou seu painel de TV Transparent Micro LED na CES 2024. É um painel Micro LED transparente fabricado em um processo diferente. Ainda não está pronto para venda e poderá ser lançado no futuro. No entanto, destina-se a setores B2B (business-to-business), como lojas de varejo e publicidade. Você pode ver a TV Micro LED Transparente da Samsung no vídeo prático abaixo.