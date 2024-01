Se você quiser ver o Vision Pro em uma Apple Store, esteja preparado para ficar lá por um tempo

Estamos cada vez mais perto do dia de lançamento do fone de ouvido Vision Pro da Apple, o que significa que se você ainda não está convencido de encomendar um, em breve poderá experimentá-lo na loja. Mas não espere que o processo seja rápido e fácil. No O boletim informativo desta semana, BloombergOs clientes que desejam obter uma demonstração terão que passar por varreduras faciais e posterior montagem do Vision Pro personalizado, percorrer a interface e todos os controles e calibrar o dispositivo – tudo antes de uma demonstração de 25 minutos e experiência do Vision Pro, diz Mark Gurman da empresa. .

O Vision Pro foi projetado para se ajustar perfeitamente ao rosto do usuário, com diversas opções de tamanho para vedação leve, almofada de espuma e pulseira. A Apple não planeja arriscar tentar fazer compatibilidade global com demonstrações nas lojas, de acordo com Gorman. Além do escaneamento facial, os funcionários terão um dispositivo para escanear os óculos dos clientes e determinar a prescrição apropriada das lentes Vision Pro. Cada loja “terá centenas de lentes disponíveis para demonstrações”, diz Gorman, e os funcionários marcarão o processo, com um no chão anotando os detalhes do cliente e o outro na sala de manuseio.

Algumas lojas terão pelo menos uma dúzia de fones de ouvido Vision Pro para as pessoas experimentarem. Durante a demonstração real, de acordo com Gorman, os usuários verão uma série de fotos regulares, panorâmicas e “espaciais”, vídeos espaciais e experiências imersivas, incluindo “uma cena que faz os usuários se sentirem como se estivessem na corda bamba” e uma prévia do que será Este é o caso ao usar o Vision Pro como um PC. As inscrições começarão às 8h, horário local, do dia 2 de fevereiro.

Se você deseja adquirir apenas o Vision Pro, o processo deve ser bem mais simples. Você terá que fazer exames faciais – e então todas as peças certas serão montadas para você, diz Gorman. Haverá também diversas unidades expositoras em cada loja, caso você queira apenas dar uma olhada.