Eh, em outras palavras – The New York Times

Existem algumas outras pistas mais sutis. “Artista erótico?” 22- Vá até a GAVETA DE LIXO, um lugar onde você pode encontrar fita adesiva, pregos soltos e pacotes velhos de molho de soja, Se você não se mudou recentemente. Mas sexy? Ah, mas esse “artista” vai “desenhar” a sua fotodesperdício“: Ele pensa “Titânicopor exemplo. 71 – via – “Trocar de rebatedor?” – particularmente gracioso. A resposta é um flash de luz. Em vez de uma bola de beisebol, pense no movimento usado com um interruptor de parede.

Evidência difícil

52a. “Anthony Hopkins venceu com apenas 16 minutos de exibição” é escolhido como melhor ator e se refere ao seu papel como Hannibal Lecter em “O Silêncio dos Inocentes”. Aparentemente Até o diretor do filme, Jonathan Demme, Fiquei surpreso que Hopkins tenha sido indicado para Melhor Ator em vez de Ator Coadjuvante, mas anos depois, os momentos com Hannibal Lecter são… Estranhamente inesquecível.

55 a. “Um bate na barra de espaço?” Me fez pensar em um desses Macacos máquinas de escrever trabalham em Hamlet (Você pode imaginar ver alguém produzindo uma cópia perfeita, sem todas as palavras de código remendadas?) Em vez disso, essa pista resolve para Alien, o que significa que é uma referência a Mos Eisley CantinaEu imagino.

14 d. Hum, mais alguém está começando a ver o “er” evqualquerSimqualquerH? Eu fiz, hqualquere, esta é uma coincidência interessante – este guia não faz parte do tema definido. Mas “a música das Indigo Girls com o refrão 'Adicione a soma do amor verdadeiro / Multiplique a vida por…'” termina com POWER OF TWO, que quando alterado usando esse tema base se torna “pow of two”.

70 D. Esta entrada reflete 14D e contém outro “er”, algo que achei óbvio enquanto lutava para resolver a questão “inapelável, como decisão judicial”. Foram necessárias muitas letras das entradas que se cruzam para chegar à conclusão, o que Derivado do latim significa “final” ou “decisivo”. Aparece pela primeira vez no Times Crossword.